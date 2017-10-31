TÜBİTAK TEYDEB Yeni Destek Sistemi, MÜSİAD’da Tanıtıldı

Moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız'ın yaptığı panel oturumunda, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ve MÜSİAD Proje Yatırım ve Destekler Çalışma Grubu Başkanı Yunus Aksu, yeni destek sistemine ilişkin sunum yaptı.

Oylum: “TEYDEB destekleriyle farklı sektörlerde yüzlerce ürün ve çözüm geliştirilmekte”

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi son 10 yıl içerisinde bilişim sektöründeki ilerlemenin de ciddi bir ivme kazandığına şahit olduğunu belirterek, “Artık, sadece teknolojik ürün ithal edip bunları kullanan değil, bunun da ötesinde kendi teknolojik ürünlerini tasarlayıp üreterek hem iç hem de dış piyasalarda rekabet etmek isteyen bir sektörün temsilcileri olarak buradayız. Bu gelişim ve ilerleme sürecinde şüphesiz ki TÜBİTAK destekleri, sektöre AR-GE kültürünün yerleşmesinde ciddi faydalar sağlamıştır. TEYDEB destekleri ile bugün farklı sektörlerde yüzlerce ürün ve çözüm yerli firmalar tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmekte” dedi.

Asmalı: “Ülkemizin genç nüfusu teknoloji, yenilik ve dönüşüm için avantaj”

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı ise, dünyada yeni bir dönem yaşandığını, bu çağda yaşayanların bir dönüşüme şahitlik ettiğini ifade etti. Bu dönüşümün teknolojinin, bilginin, bilimin hâkim olduğu bir dönüşüm olduğunu söyleyen Asmalı, "Dünya artık, bütün bildiklerini unutarak değil ama o bilgileri yeni yöntemlerle, yeniden işleyerek bu dönüşüme dâhil olmaya çalışıyor. Bu demek oluyor ki, artık oyunun kuralları değişiyor ve bu kurallara ayak uydurabilen ülkeler gelecekte gücü elinde bulunduracak. Teknoloji, yenilik, dönüşüm dediğimizde, genç nüfusuyla birçok Avrupa ülkesinin gıpta ettiği Türkiye’miz, bu süreçte avantajlı bir konumda bulunuyor. Bu avantajı iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu. Asmalı, Türkiye'nin dönüşüme uyum sağlamanın ötesinde, bu dönüşüm sürecini yöneten ülkeler arasında yer alması gerektiğini belirterek, MÜSİAD olarak, yeni dönemde birtakım stratejik sektörler belirlediklerini, bilgi teknolojilerinin de bu sektörler arasında yer aldığını bildirdi.

Ergin: “TÜBİTAK Türkiye'nin desteklerini uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlıyor”

Telekonferans yöntemiyle programa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de çağı okumanın ticarileşme odaklı olmakla çok ilgili olduğunu vurgulayarak, sanayicinin bütün AR-GE ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını belirtti. 2005-2010 yıllarında TÜBİTAK'ın destek mekanizmalarına ilişkin bir öğrenim dönemi gerçekleştirdiğini belirten Ergin, sanayicilere doğru bir mekanizmayla iyi bir destek verilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Ergin, TÜBİTAK'a sunulan projenin değerlendirilmesi sonrası itiraz mekanizmasını da devreye soktuklarını bildirerek, sunulan projenin desteklemeye uygun bulunmadığı durumda, başvuruda bulunanlara ret sebeplerini açık ve şeffaf şekilde gerekçelerle bildireceklerini ifade etti.

TEYDEB'in yeni destek sisteminin geliştirilmesinin 20 ay sürdüğünü bildiren Ergin, şunları kaydetti: "46 ülkeyle yaptığımız iş birliği çalışmaları var. Güney Kore ile çok daha fazla şey yapmak istiyoruz. TEYDEB'e yapılan başvurunun, aynı zamanda uluslararası düzlemde de otomatik başvuru olarak kabul edilmesi amacımız var. TÜBİTAK sadece Türkiye'nin desteklerini sanayicimize ulaştırmakla değil, dünyadaki erişebilecek bütün destek mekanizmalarına ulaştırmakla kendisini mükellef görüyor."

MÜSİAD Genel Merkez’de gerçekleşen programa; MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Şahin Gök, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, MÜSİAD Proje Yatırım ve Destekler Çalışma Grubu Başkanı Yunus Aksu, MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Basın Bülteni