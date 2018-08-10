TRUMP'IN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.



Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.

milliyet.com.tr