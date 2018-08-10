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TRUMP'IN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR!

ABD Başkanı, ülkesinin Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıkladı.

TRUMP'IN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR!

ABD Başkanı, ülkesinin Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıkladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:00
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TRUMP'IN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal  paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini  vergileri iki katına çıkardığını duyurdu. 

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve  alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini  duyurdu.


Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50  olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.

milliyet.com.tr

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