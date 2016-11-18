Trafikte hayat kurtaracak uygulama

- Elde edilen sonuçlar, olağan dışı trafiği çok hızlı ve otomatik olarak tespit edip, ilgilileri bilgilendirerek olaya kısa sürede müdahaleyi mümkün hale getiren bir uygulamaya dönüştürüldü

- STM Genel Müdürü Yılmaz:

- "Trafik kazalarında can kayıplarını önlemek için zamanla yarışıldığı dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları daha da önem kazanıyor"

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk mühendisler, trafik düzenini sağlamakta kullanılan sensör ve cihazlardan toplanan çok sayıda veriyi, trafikteki olağan dışı durumu çok hızlı tespit edip, ilgilileri bilgilendirerek kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan bir uygulamaya dönüştürdü.

Trafikte yaşanan kazalar ya da beklenmeyen durumlar bir dizi olumsuzluğa yol açarken, can ve mal kayıpları, oluşan uzun araç kuyrukları Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) mühendislerini harekete geçirdi.

Trafik Kazalarının Büyük Veri ile Önceden Tespit Edilmesi konulu çalışmayla, trafikte yaşanan sorunların çözümünde büyük veriden nasıl yararlanılabileceği ortaya koyuldu.

STM tarafından yerli olarak geliştirilen OVERA isimli büyük veri analiz platformu ile yapılan çalışmada, trafik düzenini sağlamakta kullanılan sensör ve cihazlardan toplanan çok sayıda veri, yapay zeka yöntemleriyle analiz edilerek incelendi. Elde edilen sonuçlar, olağan dışı trafiği çok hızlı ve otomatik olarak tespit edip, ilgilileri bilgilendirerek olaya kısa sürede müdahaleyi mümkün hale getiren bir uygulamaya dönüştürüldü.





- Zamana karşı yarış

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyükşehirlerde kazaların ya da trafikteki olağan dışı bir durumun yetkililer tarafından geç fark edilmesinin, yaralılara müdahalede geç kalma ya da trafik sorunu gibi problemlere yol açtığını söyledi.

Yılmaz, "Yerli olarak geliştirdiğimiz yapay zeka temelli sistem sayesinde, trafikteki anormal bir durumun otomatik olarak anında fark edilmesi ve devamında yetkililerin uyarılması mümkün hale geldi. Trafik kazalarında can kayıplarını önlemek için zamanla yarışıldığı dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları daha da önem kazanıyor." dedi.

- Bilgi kırıntılarından hızlı çözümlere

Şirket olarak büyük veri ve veri analitiğine ciddi yatırım yaptıklarına işaret eden Yılmaz, dünyada sayılı şirkette bulunan OVERA isimli veri platformuna sahip olduklarına aktardı.

Bu platform çerçevesinde akıllı sistemlere yoğunlaştıklarını anlatan Yılmaz, birçok uygulama çerçevesinde farklı şirketler ve kurumlarla büyük veri konusunda iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmaların akıllı şehirlerden sağlık ve savunmaya uzanan bir çeşitlilik gösterdiğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bindiğimiz arabadan kullandığımız telefona kadar her şey şu anda veri üretiyor. Amacımız, bu tarzdaki büyük veriler ve yapay zeka uygulamalarıyla belli sektörler çerçevesinde hızlı sonuçlara ulaşabilmek. Bu uygulamadan çok farklı sektörlerde ve alanlarda yararlanmak mümkün. Bunun Türkiye'de başka bir örneği yok, dünyada ise çok az."

Anadolu Haber Ajansı