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tp-link – bitdefender işbirliği

TP-Link’in güçlü özelliklere sahip iki model VDSL/ADSL modemi, Bitdefender Antivirüs yazılımı ile birlikte satışa sunuluyor. Böylece hızlı, güçlü bir WiFi elde edilirken internet ve bağlı cihazların güvenliği de sağlanıyor.

tp-link – bitdefender işbirliği

TP-Link’in güçlü özelliklere sahip iki model VDSL/ADSL modemi, Bitdefender Antivirüs yazılımı ile birlikte satışa sunuluyor. Böylece hızlı, güçlü bir WiFi elde edilirken internet ve bağlı cihazların güvenliği de sağlanıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
6621 Okunma
tp-link – bitdefender işbirliği

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı üreticilerinden Bitdefender ile işbirliği yaparak, Türkiye’de satışta olan iki modelinde kampanya başlattı. Her ikisi de güçlü birer VDSL/ADSL modem olan Archer VR400 ve Archer VR600 modellerini alanlar, 195 TL değerinde olan Bitdefender Total Security 2018 yazılımının 5 kullanıcı/1 yıllık aboneliğine ücretsiz sahip oluyorlar. Her iki modem/router, bir evin ya da küçük ofsin WiFi ihtiyacını giderebilecek kapasite ve yeteneklere sahip. Çift kanal desteğine sahip olan ürünler, çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı ev ve ofslerde tıkanmaları engelleyip her cihaza güçlü bağlantı sunabiliyor. Archer VR600 modeli toplamda 1600Mbps (1.6Gbps), Archer VR400 modeli ise 1200Mbps (1.2Gbps) kablosuz hızlara sahip. Her iki ürün de güçlü WiFi bağlantısının yanı sıra gelişmiş antenleri ve Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde geniş WiFi kapsama alanı sunuyor. Ürünlerin kurulumu ve kullanımı da son derece basit. TP-Link’in Android ve iOS destekli Tether uygulaması sayesinde hem kurulum hem cihaz ayarları akıllı telefonlardan basitçe yapılabiliyor. Kampanya süresince TP-Link Archer VR400 ve Archer VR600 alanlar ücretsiz olarak Bitdefender Total Security 2018 yazılımının 5 kullanıcılı bir yıllık lisansına da sahip olacaklar. Böylece modemlerin gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra ağa bağlı cihazların da (akıllı telefonlar da dahil) güvenliği sağlanmış olacak.

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