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Toyota Yakıt Hücreli Kamyonla Hidrojeni Yaygınlaştırmaya Devam Ediyor

11 Ağustos 2017 Cuma 14:27
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Toyota, Yakıt Hücreli Kamyon ile ticari alanda da enerji tasarrufu çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yakıt hücreli Mirai modelini satışa sunan Toyota, aynı zamanda Japonya’daki fabrikasında yakıt hücreli forkliftlerle emisyon oranlarını düşürürken, başka ticari alanlarda da yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor.

Toyota Yakıt Hücreli Kamyonla Hidrojeni Yaygınlaştırmaya Devam Ediyor


Toyota’nın son olarak tanıttığı Yakıt Hücreli Kamyon ve Yakıt Hücresiyle çalışan jeneratörler, hidrojenli geleceğin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Sıfır emisyonla çalışacak yakıt hücreli araçlar, yapılan anlaşmayla Seven-Eleven market zinciri tarafından kullanılacak. Bu sayede marketin ürün dağıtımı ve operasyonu sürecinde enerji tasarrufu sağlanacak ve toplam CO2 emisyonu oranı düşürülecek.

Yakıt hücreli kamyonların kullanılmaya başlanması ile birlikte, her iki şirket de, gelecekte hidrojen bazlı araçların olduğu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamış olacak.

Üretilecek çevre dostu yakıt hücreli kamyonların soğutma üniteleri de yakıt hücresiyle çalışacak. Aynı zamanda Seven-Eleven mağazalarında, yakıt hücreli güç jeneratörleri konumlandırılarak, hidrojen istasyonları ile birlikte güç kaynağı olarak kullanılabilecek. Ayrıca, mağazalara yeniden şarj edilebilir batarya sistemlerinin kurulması ile birlikte doğal afet gibi acil durumlarda sistemin güç kaynağı olarak da kullanılması planlanıyor.

Toyota’nın ürettiği Yakıt Hücreli Araçlar, sürüş esnasında hidrojen ve oksijenin reaksiyonu sonucu sadece su buharı salıyor. Böylece çevreye hiç zarar vermiyor ve çevre dostu bir sürüş sağlanıyor.
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