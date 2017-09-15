banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye aile ziyaretleri

15 Eylül 2017 Cuma 15:50
Bu haber 426 kez okundu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından fabrika çalışanlarının ailelerine yönelik gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerine bu yıl 350’yi aşkın kişi katıldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye aile ziyaretleri
Çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacıyla Aile günü ve Ekiden Yarışları gibi sosyal aktivitelere imza atan Toyota Otomotiv Sanayi, bu yıl Temmuz ile Eylül ayları arasında düzenlediği ailelere yönelik fabrika ziyaretlerini tamamladı. Söz konusu dönemde 11 grup halinde 351 çalışan yakını fabrikayı ziyaret ederken, geçtiğimiz yıllarla birlikte toplamda bine yakın kişi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi daha yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Haftanın iki günü gerçekleşen etkinlikte misafir olan ailelere şirket hakkında genel bilgiler verilirken, aynı zamanda Toyota’nın yol gösterici ilkeleri olan Toyota Way de aktarıldı. Rulo sacların bir otomobile dönüşümünün tüm aşamalarına şahit olan aile fertlerine, fabrika turunun ardından etkinlik boyunca çekilen fotoğraflar bir anı olarak saklanmak üzere hediye edildi.

Hem çalışanlar hem de aktiviteye katılanlar tarafından ilgi gören aktiviteye gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanıyor.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.