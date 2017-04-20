Toyota En Geniş Hibrit Ürün Gamı İle Autoshow’a Çıkarma Yaptı

”HİBRİT GELECEĞİN DEĞİL, BUGÜNÜN TEKNOLOJİSİ”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, İstanbul Autoshow’da yaptığı açıklamada, hibrit teknolojisinin artık geleceğin değil, bugünün teknolojisini olduğunun altını çizerek “Dünya Toyota’nın 50 yıl önce söylediği yere gidiyor. Yani hibrite. Dünya hibrite koşarken, Türkiye’nin bundan geri kalması düşünülemez. Toyota Türkiye olarak bundan sonraki stratejilerimizin tam merkezinde hibrit teknolojileri olacak. Bu temiz otomobil teknolojisini sunmak için yoğun çaba içindeyiz. Yakın gelecekte Türkiye satışlarımızın da önemli bir oranının hibrit olmasını bekliyorum” dedi. Bozkurt, emisyon değerleri yüksek araçların bir süre sonra büyük kentlerde trafiğe çıkmasının engelleneceğini de belirterek şunları söyledi;

“Türkiye’de hibrit otomobillere gelen ÖTV düzenlemesinden sonra bu teknolojiye karşı yoğun bir ilginin yaşanıyor ve onbinlerce kişi bu otomobiller ile ilgili bilgiler almak için tüm Toyota kanallarını kullanıyor. Çok yakın gelecekte her modelimizin bir hibrit versiyonu olacak. Toyota olarak Türkiye’deki hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü Türk halkı da artık hibrit otomobillere doğru bir yönelim içinde. Bunun yönelim ile birlikte yollarda şarj gerektirmeyen Toyota hibrit teknolojisiyle üretilmiş otomobillerin sayısının çoğalacağından eminim”

BOZKURT;

”YARİS İLE REKABET YENİDEN ŞEKİLLENECEK”

Yenilenen Yaris’in Türkiye’de ilk kez Autoshow’da beğenilere sunulduğunu söyleyen Bozkurt, Yaris’in de yer aldığı B segmentinin Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen bir trend içinde olduğunu belirtti. Bozkurt “Yenilenen Yaris ile bu segmentte iddiamızı çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm ürün gamımızla olduğu gibi yeni 1,5 litrelik benzinli motor ve hibrit versiyonu ile Yaris’in farkı ortaya çıkacak” dedi.

Toyota için Yaris’in her zaman önemli modellerden biri olduğunun altını çizen Bozkurt yenilenen Yaris ile ilgili şunları söyledi;

“Türkiye’de 1999 yılından 2016 yılına kadar toplamda 54 bin 980 adetlik Yaris satışı gerçekleşti. 2012 yılından 2016 yılına kadar da 2 bin 336 Yaris Hybrid satışı yaptık. 2016 yılını ise 835 Yaris Hybrid olmak üzere toplamda 4 bin 579 Yaris satışıyla kapattık. Yeni Yaris ile çıtayı şimdi daha da yukarı taşıyoruz. Toyota’nın bilinen kalitesi ve konforuyla sürüş zevkini en üst boyuta taşıyan yenilenen Yaris, bir şehir otomobili olarak dinamizmi yaşatacak.”

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Bozkurt, Toyota’nın sektöründe ilkleri gerçekleştiren öncü bir marka olduğunun da altını çizerek “Yeni devreye aldığımız “interaktif showroom” bu ilklere yeni bir örnek” diyerek yeni uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde, Toyota olarak müşterilerimize bulundukları yerden showroomu gezme, otomobillerimizi yakından tanıma ve görevli arkadaşlarımızla sesli iletişim kurma imkanını sunuyoruz. Bu uygulama Türk otomotiv sektöründe bir ilk. Biz yeni uygulamamız ile internet üzerinden statik bilgiler vermek yerine interaktif bir hizmet sunmayı amaçladık. Bulundukları yerde Toyota bayisi olmayanlara ya da zamanı efektif kullanmak isteyenlere kendilerini showroom’da hissettirecek yeni bir teknolojiyi devreye aldık. İnteraktif Showroom uygulamamız ile müşterilerimizi bir anlamda sanal ve gerçek dünyada buluşturarak sektörümüzde yeni bir dönemin kapısını açıyoruz.”





Yenilenen Yaris Autoshow’da

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris, Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow’da görüye çıktı.

Avrupa başta olmak üzere dünya çapında önemli satış başarısına ulaşan Yaris, yenilenen modeliyle birlikte yüksek rekabetin bulunduğu pazarda daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.

Toyota, yeni Yaris’i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandı. 90 milyon euro yatırımla gerçekleşen bu programda, aracın tasarımını, dinamik performansını ve güvenliğini geliştirmek üzerine 900’den daha fazla yeni parça kullanıldı.

Toyota’nın Keen Look-Keskin Bakış ve Under Priority-Öncelikli kimliğinin daha dinamik ve duygusal bir tasarımla yorumlandığı yenilenen Yaris’in ön bölümünde yeni bir tampon, yeni farlar ve ön panjur ile akıcı bir çizgi oluşturuldu. “Katamaran” şeklini alan bu tasarım sayesinde daha geniş ve yola oturan otomobil ortaya çıktı.

Yeni arka bölüm ve stop grubu, aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik katıyor. Yeni arka tasarım ile birlikte stop grubu kapılara kadar uzanıyor. Yeni Yaris’in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla ve artan ergonomik alanlarla şimdi daha da yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Çok daha dinamik ve duygusal bir tasarımla yenilenen Yaris, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Verimli ve Performanslı Motorlar

Yenilenen Yaris’te yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alacak. Toyota’nın üstün termal verimliliğine sahip ailesinden olan yenilenen Yaris’in atmosferik 1.496 cc motoru, 111 HP güç ve 4400 d/dak’da 136 Nm tork üretiyor.

Yaris ürün yelpazesi arasında 111 HP’lik 1.5 litre benzinli ve 100 HP’lik 1.5 litre hibrit versiyonların yanı sıra 69 HP güç üreten 1.0 litre üç silindirli motor da satışa sunulacak. 1.0 litrelik motor, 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, hibrit model e-CVT, yeni 1.5 litrelik benzinli motor ise tercihe göre 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.

Yaris, kullanıcılara hibrit versiyonunu da sunarak B segmentinde eşsiz olmaya devam edecek. Toyota hibrit modelleri sessiz performansıyla dikkat çekse de, yeni Yaris’te gürültü ve titreşim seviyesi daha da düşürüldü.

Dünya Hibrite Dönüyor Sıra Türkiye’de

Toyota, ileri teknolojik özellikleriyle yoğun trafiğin yaşandığı büyük şehirlerde sessiz, konforlu ve keyifli bir sürüş sunan hibrit teknolojisine sahip otomobillere olan ilgi giderek arttığı dönemde öncüsü olduğu hibrit teknolojiye sahip ürün gamını İstanbul Autoshowda sergiliyor. Sergilenen modeller arasında; Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius’un son versiyonu bulunuyor.

Hibrit teknolojisini kısa ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, öncüsü olduğu bu teknolojinin Türkiye’de de çok daha bilinir olmasını sağlamak amacıyla 2017’yi “Toyota Hybrid Yılı” olarak ilan etti. Hibrit teknolojisini geliştirmeye devam eden Toyota “Çevre Hedefi 2050” çerçevesinde otomobillerin doğaya etkilerini sıfıra indirmeyi planlıyor.

Dünyada yıllık hibrit otomobil satışlarını 1,5 milyon adetlere taşıyan Toyota, 2020 yılına kadar toplamda 15 milyon hibrit araç satışına ulaşmayı hedefliyor. Bugün dünyanın 90 ülkesi ve bölgesinde 33 farklı hibrit ve bir plug-in hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 10 milyonu aşan satışıyla hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor.





Türkiye’de Bir İlk “İnteraktif Showroom”

Toyota İstanbul Autoshow ile birlikte “dünyanın ilk interaktif showroom’unu” da Türkiye’de kullanıma sundu. “İnteraktif Showroom” uygulaması ile Toyota satış danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlüğü takarak müşteri ile interaktif iletişime geçecek. Artık Toyota modelleri hakkında bilgi almak isteyenler, bilgisayarlar ya da akıllı cihazların ekranından herhangi bir ücret ödemeden showrooma bağlanabilecek ve böylelikle satış danışmanının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebilecek.

Bu sistemi kullananlar, danışman o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından bu görüntüyü görebilecek. Aynı zamanda danışman da karşıdaki kişinin görüntüsünü kendi gözlüğü üzerinde görebilecek ve sesli olarak da iletişime geçebilecek.

Yeni devreye alınan uygulama ile müşterinin showroom’a gelmesine gerek kalmadan showroom isteyenlerin ayağına gelmiş olacak. Görüşme sırasında aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak verilebilecek. Toyota müşterileri bu yeni uygulamaya “toyota.com.tr” üzerinden interaktif showroom için hazırlanan özel bir sayfadan erişecekler.

Toyota, yenilenen Yaris ile birlikte; Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius’un son versiyonlarını otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.