Toyota Corolla 1.6 için kaçırılmayacak kampanya fırsatı

31 Mart tarihine kadar sürecek heyecan uyandıran kampanya ile Corolla’nın 1.6 Life MT modeli 75 bin TL gibi çok rekabetçi fiyat ile satışa sunuluyor. Konforu, tasarımı ve yüksek motor performansı ile öne çıkan Corolla’da fırsat avantajları 1.33 modeline de 3 bin 500 TL indirim ile yansıyor.

Toyota’nın satış kampanyasından yararlanarak 2018 Model Yılı Yaris 1.5 Fun Special MDS’a sahip olmak isteyenler 5 bin 600 TL, Yaris 1.5 Fun Special MDS Multimedya Paketli modelinde ise 4 bin TL indirim fırsatından da yararlanabilecekler.

Toyota C-HR’da Avantajlı Fiyat

Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük ilgi ile karşılanan Toyota C-HR Hybrid de, hibrit otomobiller için getirilen ÖTV teşviği ile birlikte 50 bin TL’ye varan fiyat avantajıyla Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor. Bunun yanında ayrıca; Toyota’nın efsane pick-up’ı sınırlı sayıdaki 2017 model Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T versiyonu da 134 bin 500 TL'lik çok avantajlı fiyatlarla Toyota plazalarda sizleri bekliyor.

Kampanya kapsamında perakende satış faturası mart ayında kesilen tüm 2017 Model Yılı araçlarda metalik renk fiyat farkı da Toyota Türkiye tarafından karşılanacak.

