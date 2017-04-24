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Tırın altında kalan otomobildeki anne öldü, oğlu ağır yaralandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 01:38
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Erzincan'da tırın altında kalan otomobildeki anne Ayşe Tombul öldü, oğlu Buğra Tombul ağır yaralandı. Ağır yaralanan Buğra Tombul, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın altında kalan otomobildeki anne öldü, oğlu ağır yaralandı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tırın altında kalan otomobildeki anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

Türkmenistan uyruklu Salikharov Mukharme (52) yönetimindeki 5107 - BC plakalı tır, Erzincan-Sivas karayolunun 30. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Buğra Tombul idaresindeki 48 UH 189 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, tırın dorsesinin altına girip bir süre sürüklenen otomobildeki Buğra Tombul (23) ile annesi Ayşe Tombul (47) araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, anne oğlu sıkıştıkları yerden çıkardı.

Anne Ayşe Tombul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Buğra Tombul ise 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü Mukharme de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Anadolu Haber Ajansı
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