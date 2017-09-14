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TİKA'dan Karadağ'da engellilere destek

14 Eylül 2017 Perşembe 14:57
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"Eşitliğe Giden Yol Projesi" kapsamında, Niksic şehrinin 250 noktasına yapılan engelli rampaları törenle hizmete açıldı

TİKA'dan Karadağ'da engellilere destek
NİKSİC (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın orta kesimlerindeki Niksic şehrinde yapılan engelli rampaları törenle hizmete açıldı.

Şehirdeki engellilerin yaşam standartlarının artırılması ve engellilerin kolayca evlerinden çıkıp sosyal hayata katılabilmesini amaçlayan "Eşitliğe Giden Yol Projesi" kapsamında, şehrin 250 noktasına engelli rampaları yapıldı.

Engelli rampaları, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, TİKA Podgorica Koordinatörü Ahmet Altun, Niksic Belediye Başkanı Veselin Grbovic ve diğer davetlilerin katılımıyla kullanıma açıldı.

Büyükelçi Galip, TİKA tarafından Niksic şehrinin 250 noktasına engelli rampaları yapıldığına işaret ederek, bu insanların toplumsal hayata katılabilecek olmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi.

TİKA Podgorica Koordinatörü Altun da Niksic Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri projeyi tamamlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Niksic halkına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Niksic Belediye Başkanı Grbovic ise yaklaşık 80 bin avro tutarındaki projenin şehir için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, destekleri için TİKA'ya teşekkür etti.


Anadolu Haber Ajansı
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