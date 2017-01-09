Tergan’dan 14 Şubat’a özel yüzde 70 indirim

Tergan’ın 2017 Kış koleksiyonunda yer alan ayakkabı ve aksesuar tasarımları, çifte kumruların her anını unutulmaz kılıyor. 14 Şubat’ın vazgeçilmez tonu kırmızıyla renklenen modeller, sadece 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak yüzde 70 indirimle satışa sunuluyor.

Çekici bir görünümün kapılarını aralayan stilettolar, sivri burunlu ayakkabılar ve bootieler, sevgilisine özel bir hediye almak isteyen erkeklerin tercihi oluyor. Gece kıyafetlerinin vazgeçilmezi olan stilettolar, clutch ve portföy çantalarla birlikte büyük bir uyum yakalıyor.

Sevgilisine farklı bir hediye arayanlar da Tergan mağazalarında buluşuyor. Koleksiyonda çanta ve ayakkabı modelleri haricinde markanın hediyelik ürünleri de dikkat çekiyor. Özel el işçiliğiyle tasarlanan ürünlerin arasında, kadınlar için makyaj ve mücevher kutusu, el ve seyahat çantaları, ipad kılıfları Sevgiler Günü’nün en özel hediyeleri oluyor. Markanın tasarımları arasında erkekler için ayrıca tavla takımından mataraya, saat kutusundan kemere kadar birçok hediye seçeneği bulunuyor.