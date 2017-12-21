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TEPEHOME’A ‘ANKARA’YA DEĞER KATAN MARKALAR’ ÖDÜLÜ

13-15 Aralık tarihleri arasında, Ankara Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Marka Festivali’nde, Tepehome ‘Ankara’ya değer katan markalar’ ödülünü aldı.

TEPEHOME’A ‘ANKARA’YA DEĞER KATAN MARKALAR’ ÖDÜLÜ

13-15 Aralık tarihleri arasında, Ankara Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Marka Festivali’nde, Tepehome ‘Ankara’ya değer katan markalar’ ödülünü aldı.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:55
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TEPEHOME’A ‘ANKARA’YA DEĞER KATAN MARKALAR’ ÖDÜLÜ

50 yıldır perakende ve mobilya sektörüne damgasını vuran ve Ankara markası olarak tüm Türkiye’de seçkin ürünleri, mağazaları ile dekorasyon severlerin tercihi olan Tepe Home, bu yıl 3.sü düzenlenen Marka Festivali’nde Ankara’nın en sevilen mobilya markası olarak zirvedeki yerini aldı.

Yılların deneyimi ile dekorasyon ve mobilyacılıkta tüketicilerin tercihi olan, ürün çeşitliliği ile her bütçeye uygun çözümler sunan marka, 15 Aralık’ta Ankara Tivaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Ankara’nın En Değerli Markası’ ödülüne layık görüldü. Tepe Home adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koral aldı.

1997 yılından bu yana perakende sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle home decor konsepti ile mobilyacılığı ön plana çıkaran Tepe Home, bugün yaklaşık 60 bin mertrekare kapalı alanda, 16 bin metrekare panel üretimi, 12 bin metrekare tül döşeme üretimi ile sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ev dekorunda 5-8 bin aktif ticari çeşitliliği olan Tepe Home, home decor konseptinde kendini farklılaştırarak ayrı bir çizgiye gelmiş bir marka. Türkiye çapında mağazaları, bayileri ve internet mağazacılığı ile bir evin tüm dekorasyon ve mobilya ihtiyaçlarını tek çatı altında toplamayı başarmış bir marka olan Tepe Home, kişilerin kendi tarzlarını evlerinde yansıtan konseptleri ile de tüketicilere kişiye özel deneyimler yaşatıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tepehome
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