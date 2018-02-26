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TEPE SERVİS, FRANSIZ DEVİ KLÉPİERRE İLE GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, Avrupa’nın en büyük halka açık alışveriş merkezleri yatırım ve yönetim şirketi Fransız Klépierre ile iş birliğine gitti. Entegre tesis çözümleri ve tesis yönetiminde hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Tepe Servis, bu iş birliğiyle birlikte alışveriş merkezlerinin yönetim hizmetlerini de yürütecek. Klépierre iş birliği, Anatolium AVM (Bursa), Tekira AVM (Tekirdağ), Teraspark AVM (Denizli), ADA AVM (Adapazarı) ve Tarsu AVM/(Tarsus) tesis yönetim hizmetlerini kapsıyor.

TEPE SERVİS, FRANSIZ DEVİ KLÉPİERRE İLE GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, Avrupa’nın en büyük halka açık alışveriş merkezleri yatırım ve yönetim şirketi Fransız Klépierre ile iş birliğine gitti. Entegre tesis çözümleri ve tesis yönetiminde hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Tepe Servis, bu iş birliğiyle birlikte alışveriş merkezlerinin yönetim hizmetlerini de yürütecek. Klépierre iş birliği, Anatolium AVM (Bursa), Tekira AVM (Tekirdağ), Teraspark AVM (Denizli), ADA AVM (Adapazarı) ve Tarsu AVM/(Tarsus) tesis yönetim hizmetlerini kapsıyor.

26 Şubat 2018 Pazartesi 13:18
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TEPE SERVİS, FRANSIZ DEVİ KLÉPİERRE İLE GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ


Fransa’nın köklü şirketi Klépierre ile yapılan anlaşmanın Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki beş AVM’yi kapsadığını ifade eden Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Hizmet sözleşmesi kapsamında taahhütlerimizi yerine getirerek maksimum fayda ile minimum maliyet oluşturmayı hedefliyoruz. Yönetim hizmetlerini üstlendiğimiz AVM’lerde kaliteyi artırarak daha sağlıklı bir yapıda işlerlik sağlamak için çalışacağız” diye konuştu. 

Tepe Servis’in sektöründe dinamizmi ile dikkat çeken bir şirket olduğunu belirten Canan Çakmakcı, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hizmet sektöründe her geçen gün detaylanan ve genişleyen müşteri beklentilerine kapsamlı yanıt verebilmek, hız ve çeviklik hayati önem taşıyor. Biz de buna en iyi şekilde cevap verebilecek yapıya sahibiz. 8 bin kişiye yaklaşan personel sayımız,  200’ün üzerinde kurumsal müşterimiz ile Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetteyiz. Ülke genelinde 24 adet AVM’ye hizmet sunuyoruz.  Yüzde olarak ağırlık İstanbul’da ancak Urfa’dan İzmir’e kadar pek çok farklı ilde AVM projemiz bulunuyor.”

TEPE, SEKTÖRDEKİ YERİNİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAK
Klépierre gibi uluslararası büyük bir ortakla çalışarak Türkiye pazarındaki yerlerini daha da sağlamlaştıracaklarını belirten Tepe Servis  Genel Müdür Yardımcısı Miktat Kuzhan, elde edilecek  know-how ile başka müşterilerine de aynı kalitede hizmet sunacaklarını söyledi. 

Tepe Servis’in tesis yönetim tecrübesiyle, Klépierre’nin birikiminin bir araya getirilerek ortak sinerji yaratılacağını anlatan Kuzhan, “Böylelikle AVM’lerin daha iyi ve kaliteli hizmetle, daha verimli çalışmasının yolları ortaya çıkacak. Her bir projeye yönelik özel ve ayrıntılı çalışmalar yapılacak. Teknik cihazlar, aydınlatma, soğutma, ısıtma sistemleri ile temizlik, güvenlik hizmetleri gibi unsurlar en ince noktasına kadar takip edilip, ölçümlenerek AVM’ler daha verimli ve kaliteli hale getirilecek” diye konuştu.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.02.2018 13:24
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