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Tepe çalışanlarına ödül

03 Nisan 2017 Pazartesi 10:39
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Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği (GÜSOD) güvenlik sektörünün en başarılı isimlerini belirledi. GÜSOD, “Sadakat” ve “Başarı” kategorilerinde, Tepe Savunma ve Güvenlik ile Tepe Güvenlik çalışanlarına toplam 4 ödül verdi.

Tepe çalışanlarına ödül
Başarı Ödülleri kategorisinde, Bursa’da ATM soygununu önleyen Tepe Savunma ve Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Mustafa Şahin ödüle layık görüldü. Yine aynı kategoride yarattığı katma değer ve yeni eleman yetiştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi çalışanı Mustafa Koçak ödüle hak kazandı. 
Sadakat Ödülleri kategorisinde ise 24 yıldan bu yana güvenlik alanında görev yapan Tepe Savunma ve Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi  Sefa İnceöz ve 14 yıldır sektörde çalışan Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi çalışanı Murat Tekcan ödüllendirildi. 
Bursa’da ATM soygununu önleyen ve bu nedenle Başarı Ödülü’nü kazanan Mustafa Şahin yaşadığı olayı şöyle anlattı:
“Eski Gemlik yolu üzerinde bulunan ATM’ye para nakli gerçekleştirdiğimiz sırada silahlı soygun girişimiyle karşılaştık. ATM kasası tahsildar tarafından açılacağı esnada kapıdan motor kasklı silahlı biri tahsildarımızın kenara çekilmesini ve parayı vermesini istedi. Soyguncunun silah tutan elini kör noktaya çevirdim ve bağırarak yardım istedim.  Biz boğuşurken çevrede bulunanlar polise haber verdiler, bunun üzerine soyguncu kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Ne mutlu ki soygunu önleyebildik ve yaralanma veya maddi bir kayıp yaşanmadı.”

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