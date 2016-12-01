TEMSA, kent içi ulaşıma yönelik yeni teknolojilerle donatılan 4 aracını tanıttı

İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Transist Fuarı’nda TEMSA, kent içi ulaşıma yönelik Avenue iBUS, MD9 ElectriCITY, Opalin City, MD9 LE araçlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Kent içi ulaşıma yönelik üretimini gerçekleştirdiği araçlarla fark yaratan TEMSA, Transist Fuarı’nda bu farkı 2 ödülle taçlandırdı. TEMSA, MD9 ElectriCITY aracıyla, Sürdürülebilirlik Ödülü’nü, STM işbirliğiyle akıllı şehirler için geliştirdiği, Büyük Veri ve Veri Bilimi Tabanlı Akıllı Otobüs Veri Analitiği Sistemi ile Verimlilik Ödülü’nü kazandı.

TEMSA standında, 1 Aralık Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik konuşmasına, araç gelişimine yaptıkları yatırımların karşılığını hem pazar verileri hem de ödüllerle almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başladı. Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yılki Transist Fuarı’nda yine sizlerle bir araya gelerek akıllı otobüs dönemini başlatan yeniliklerimizi ve Avenue iBUS aracımızı tanıtmıştık. Burada yaptığımız öncülük şimdi birçok belediyeye örnek oldu. Bir kere bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bugün mutlu eden diğer bir konu da MD9 ElectriCITY aracımız ve STM ile işbirliğimizle oluşturduğumuz ‘Akıllı Ulaşım Teknolojileri’ uygulamasına yönelik verilen ödüller oldu. MD9 ElectriCITY, Sürdürülebilirlik Ödülü, STM ile geliştirdiğimiz en son teknoloji ve tamamen milli veri analitiği ve yapay zeka uygulaması Verimlilik Ödülü aldı. Bizi bu ödüllere layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu gelişmeler bizlere, ülkemize ve müşterilerimize yeni katma değerler üretmeye yönelik çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Bizi daha çok çalışmaya yönlendiriyor.”

2016’nın ilk 10 ayında 4281 otobüs satıldı

Açıklamalarına 2016 yılında da otobüs pazarı verilerinde lider marka olmanın gururunu yaşadıklarını da belirterek devam eden Dinçer Çelik, Türkiye otobüs pazarının 2016’nın ilk 10 ayına yönelik değerlendirmede de bulundu. Dinçer Çelik, “2015’in ilk 10 ayına göre yüzde 30 daralan otobüs pazarında toplam satış adeti 4 bin 281 oldu. TEMSA, toplam otobüs pazarında 1313 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 31’lik pay elde etti. İlk 10 ayda daralan pazarda büyümeye devam ettik. 2015 yılında olduğu gibi 2016’nın da lider markasıyız” dedi.

TEMSA - STM işbirliği

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz “TEMSA ile 5 Eylül 2016 tarihinde imzaladığımız çerçeve sözleşmemiz kapsamındaki işbirliğimizin ilk ödülünü önemli bir etkinlikte almış olduk. TEMSA - STM ekipleri ile birlikte geliştirilen bu uygulama ile akıllı otobüslerdeki verilerden faydalanarak yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, istatistiksel yöntemler ve veri görselleştirme teknolojileri vasıtasıyla güvenlik, çevre, kazaların olmadan öngörülmesi, şoför hatalarının önlenmesi, yakıt tasarrufu, birçok alanda maliyetin azaltılması ve rota optimizasyonu yapılması sağlanacaktır. Örneğin; Milli akıllı otobüslerimiz geliştirilen uygulama ve yapay zeka teknolojisi ile seferde iken kendi sensörleri üzerinden toplandığı verileri analiz ederek arıza yapma olasılığını çok daha önceden tespit edecek ve en yakın servis istasyonuna bu bilgiyi daha oraya ulaşmadan göndererek adeta kendi kendini arızalanmadan tamir ettirecektir” diye konuştu.

Akıllı otobüs devrini başlatan TEMSA’dan yeni atılımlar

Dinçer Çelik ve Davut Yılmaz’ın konuşmalarından sonra TEMSA İnovasyon ve Ürün Müdürü Mert Umut Özkaynak, TEMSA’nın Smart Mobility vizyonu, akıllı şehirler, TEMSA akıllı şehir platformu, araştırma alanları, Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş (STM) ile akıllı otobüs teknolojileri geliştirmek için yapılan işbirliğine yönelik bilgiler verdi.

TEMSA’nın Smart Mobility vizyonu

TEMSA Smart Mobility vizyonunun dijitalleşme, güvenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik başlıklarında yürütüldüğüne dikkati çeken Özkaynak, “TEMSA geleceğin ulaşım standartlarının belirlenmesi amacıyla yönettiği çalışmalarını; ulaşım çözümleri üreten, yenilikçi ve girişimci, fark ve değer yaratan teknoloji şirketi olmak, vizyonu ile gerçekleştirecek” dedi.

Akıllı şehir ihtiyaçlarına yönelik çözümler

Mert Umut Özkaynak, akıllı şehir platformunun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme amacıyla TEMSA’nın yoğun çalışmalar yürüttüğüne ve ürünler geliştirdiğine vurguladı. Özkaynak, TEMSA’nın bu doğrultuda akıllı otobüsü Avenue iBUS’ı, elektrikli otobüsleri Avenue EV’i ve MD9 ElectriCITY’yi ve STM ile işbirliği ile akıllı ulaşım teknolojileri uygulamalarını hayata geçirdiğini söyledi.

Özkaynak’ın konuşmasından sonra TEMSA - STM tarafından geliştirilen yeni uygulama, ARGE ekipleri tarafından tanıtıldı. Proje ekip liderleri TEMSA Şehiriçi Otobüs Müdürlüğü Elektrik Ekibi Yöneticisi Enis Aytar, STM Büyük Veri ve Siber Güvenlik ARGE Grup Yöneticisi Dr. Mustafa Umut Demirezen “Büyük Veri altyapıları ve Veri Bilimi teknikleri kullanılarak akıllı otobüslerden toplanan verilerin gerçek zamanlı ve offline yöntemler ile incelenerek, akıllı otobüslerin gerçek zamanlı performans takibi, en iyilenmesi (optimizasyon), yedek parçalarının yaşlanmalarına göre arıza yapmadan önceden tespitinin sağlanması, şoför davranışlarının modellenmesi, kazaların önlenmesi ve yolcu güvenliğinin artırılması konularında öngörüsel (predictive) modeller oluşturulmuştur” dedi.