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Teksan’ın yeni Pazarlama Direktörü Zafer Mutlu oldu

Teksan Jeneratör, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevine Zafer Mutlu atandı. Elektrik ve elektronik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Zafer Mutlu, Aralık 2017 itibariyle Teksan Jeneratör’deki yeni görevine başladı.

Teksan’ın yeni Pazarlama Direktörü Zafer Mutlu oldu

Teksan Jeneratör, yönetim kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevine Zafer Mutlu atandı. Elektrik ve elektronik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Zafer Mutlu, Aralık 2017 itibariyle Teksan Jeneratör’deki yeni görevine başladı.

02 Ocak 2018 Salı 14:00
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Teksan’ın yeni Pazarlama Direktörü Zafer Mutlu oldu

Teksan Jeneratör Pazarlama Direktörü Zafer Mutlu, 1969 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Mutlu, elektrik ve elektronik sektöründe yetkin bir isim olarak dikkat çekiyor. Zafer Mutlu 1998 yılında çalışmaya başladığı Schneider Electric bünyesinde satış, pazarlama ve iş geliştirme birimlerinde çeşitli görevler üstlendi. Daha sonra CEDETAŞ Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, EAE Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.’de Aydınlatma Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Teksan Jeneratör’ün Pazarlama Direktörlüğü’nü üstlenen Zafer Mutlu, şirketin pazarlama süreçlerinin en etkin çözümlerle yönetilmesi ve pazardaki yerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla projeler geliştirilmesine odaklanacak.

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