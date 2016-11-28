banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Teksan jeneratör bayilerine yeni fabrikasını tanıttı

28 Kasım 2016 Pazartesi 13:59
Bu haber 757 kez okundu

Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla enerji sektöründe öne çıkan Teksan Jeneratör, 2016 yılı değerlendirme toplantısında bayilerini bir araya getirdi. Zorlu ekonomik koşullara rağmen başarılı bir yıl geçiren Teksan Jeneratör yetkilileri, toplantıda 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, 2017 vizyonunu paylaştı ve en başarılı bayilerini ödüllendirildi. 2016 Yılı Faaliyet Değerlendirmesi ve Motivasyon Toplantısı kapsamında Kocaeli Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçecek yeni fabrika da ziyaret edildi.

Teksan jeneratör bayilerine yeni fabrikasını tanıttı
Pek çok ekonomik zorluğa rağmen bu yıl içinde önemli başarılar elde eden Teksan Jeneratör ekibi bayilerini 2016 Yılı Faaliyet Değerlendirmesi ve Motivasyon Toplantısı kapsamında NG Sapanca Oteli’nde ağırladı. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu’nun tamamının katıldığı toplantıda 2016 yılı faaliyetleri ve iş sonuçları değerlendirilirken 2017 yılı vizyonu da masaya yatırıldı. Teksan Jeneratör’ün yakın zamanda devreye alacağı Kocaeli Serbest Bölge’deki ikinci fabrikasını da ziyaret eden bayiler, tüm süreç hakkında bilgi aldılar. Fabrika gezisi ile başlayan program değerlendirme sunumları ve outdoor etkinlikleri ile devam edip ödül töreni ile sona erdi.

Teksan Jeneratör 2016 Yılı Faaliyet Değerlendirmesi ve Motivasyon Toplantısı’nda yıl içinde elde edilen başarılar bayilerle paylaşılırken markanın hedefleri, yapmayı planladığı yenilikler ve gelecek vizyonu da anlatıldı. Toplantı sonunda satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça kategorilerindeki en başarılı bayiler ödüllendirildi. 
2016 barındırdığı tüm olumsuzluklara rağmen Teksan Jeneratör adına başarılı bir yıl oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine 436. sıradan giren marka, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında 131 sıra yükselerek 436. oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dünya Gazetesi’nin düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde “Yeni Pazar-Pazar Çeşitliliği” kategorisinde birinciliğe layık görülen Teksan Jeneratör, Turkishtime Dergisi’nin Kasım sayısında yayınladığı İhracatın En Hızlı Büyüyen 50 İhracatçı Şirket Araştırması’nda 2015 yılı ihracat rakamları ile 45. sırada yer alma başarısını gösterdi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.