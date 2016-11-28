Teksan jeneratör bayilerine yeni fabrikasını tanıttı

Pek çok ekonomik zorluğa rağmen bu yıl içinde önemli başarılar elde eden Teksan Jeneratör ekibi bayilerini 2016 Yılı Faaliyet Değerlendirmesi ve Motivasyon Toplantısı kapsamında NG Sapanca Oteli’nde ağırladı. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu’nun tamamının katıldığı toplantıda 2016 yılı faaliyetleri ve iş sonuçları değerlendirilirken 2017 yılı vizyonu da masaya yatırıldı. Teksan Jeneratör’ün yakın zamanda devreye alacağı Kocaeli Serbest Bölge’deki ikinci fabrikasını da ziyaret eden bayiler, tüm süreç hakkında bilgi aldılar. Fabrika gezisi ile başlayan program değerlendirme sunumları ve outdoor etkinlikleri ile devam edip ödül töreni ile sona erdi.

Teksan Jeneratör 2016 Yılı Faaliyet Değerlendirmesi ve Motivasyon Toplantısı’nda yıl içinde elde edilen başarılar bayilerle paylaşılırken markanın hedefleri, yapmayı planladığı yenilikler ve gelecek vizyonu da anlatıldı. Toplantı sonunda satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça kategorilerindeki en başarılı bayiler ödüllendirildi.

2016 barındırdığı tüm olumsuzluklara rağmen Teksan Jeneratör adına başarılı bir yıl oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine 436. sıradan giren marka, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında 131 sıra yükselerek 436. oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dünya Gazetesi’nin düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde “Yeni Pazar-Pazar Çeşitliliği” kategorisinde birinciliğe layık görülen Teksan Jeneratör, Turkishtime Dergisi’nin Kasım sayısında yayınladığı İhracatın En Hızlı Büyüyen 50 İhracatçı Şirket Araştırması’nda 2015 yılı ihracat rakamları ile 45. sırada yer alma başarısını gösterdi.