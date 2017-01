Teknolojik sevgililere farklı hediye seçenekleri

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, zengin ürün yelpazesiyle bu yıl Sevgililer Günü’nde farklı hediye vermek isteyenlere değişik hediye seçenekleri sunuyor. Son dönemde kablosuz ağ ürünlerinin yanı sıra kaliteli aksesuarları da satışa sunan şirketin pek çok ürünü, özellikle teknoloji meraklısı sevgililer için farklı, işlevsel ve kaliteli birer hediye seçeneği oluşturuyor.

TP-Link’in taşınabilir WiFi cihazından powerbank’a, akıllı prizden Bluetooth hoparlöre, menzil genişleticiden iPhone şarj kablosuna değin birçok ürünü her bütçeye uygun birer hediye seçeneği niteliğinde. Örneğin TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunulan iki ürünü, ‘müzik olmadan yaşayamam’ diyen sevgililer için ideal hediye seçeneği. HA100 model Bluetooth müzik alıcısı ya da BS1001 model Bluetooth hoparlör ile her yerde her zaman müzik dinlemek, parti vermek mümkün. TP-Link HA100 model Bluetooth müzik alıcısı, kolayca tüm Bluetooth ya da NFC özellikli cihazlara bağlanabiliyor. Küçücük boyutuna karşı güçlü ses çıkışı sayesinde evin içinde 20 metre mesafeye kadar sesi iletebilen ürün, çok şık ve estetik bir görünüme sahip.

Bir diğer ürün taşınabilir bir Bluetooth hoparlör olan TP-Link BS1001 (Groovi Ripple), minik boyutuna karşın güçlü ses özelliklerine sahip. Groovi Ripple hem kapalı hem de açık alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. A2DP desteği ve ayarlanabilir lastik kolu yardımıyla esnek açılarda konumlardırma olanağıyla Gelişmiş Ses Dağılım Profili sunan cihaz, minik boyutu ve sadece 175 gram ağırlığı ile her yere rahatlıkla taşınabiliyor.

Unutkan sevgiliye…

TP-Link’in akıllı prizleri ise dalgın, unutkan sevgililer için en ideal teknolojik hediye. HS100 ve HS110 model akıllı prizler, internet üzerinden yönetilebiliyor. Bu sayede her zaman, her yerden akıllı telefon aracılığıyla akıllı prize bağlı cihazlar açılıp kapatılabiliyor, çalışması planlanabiliyor. Böylece ütüyü ya da su ısıtıcısını prizde unutma sorunu ortadan kalkıyor.

Akıllı prizler aynı zamanda yaşam konforunu da artırıyor. Akıllı prize takılı olan bir cihaz uzaktan, akıllı telefon aracılığıyla çalıştırılabiliyor ya da önceden programlanabiliyor. Bu sayede örneğin, elektirkli ısıtıcı ile evini ısıtan sevgili için de uygun bir hediye oluyor. Akıllı prize bağlı olan ısıtıcı eve gelmeden çalıştırılıp sıcak bir ortama gelinebiliyor. Ya da yataktan kalkmadan kahve makinesi çalıştırılabiliyor.

Her yerde, kesintisiz WiFi isteyenlere…

TP-Link’in pek çok kablosuz ağ ürünü de sevgililer için uygun birer teknolojik hediye seçeneği. Örneğin öğrenci yurdu ya da evinde kalan sevgililer için TP-Link’in çok işlevli taşınabilir ‘cep router’ı TL-WR810N, hem kapsama alanı sorununu çözen hem de şarj cihazı olarak kullanılabilen farklı ve işlevsel bir hediye olabilir. Küçük boyutuyla her yere taşınabilen bu ürün sık seyahat eden sevgililer için de uygun bir hediye seçeneği.

Sevgimiz de şarjımız da bitmesin diyenlere…

TP-Link’in kaliteli, güvenli ve çok seçenekli powerbank’ları da en ideal teknolojik sevgililer günü hediyeleri arasında yer alıyor. 2600mAh kapasiteden 15600mAh kapasiteye kadar farklı model ve fiyat seçeneği olan TP-Link powerbank’lar (http://www.tp-link.com.tr/products/list-5689.html) içlerinde yer alan LG piller ve altı ayrı güvenlik koruması sayesinde son derece güvenli ürünler. Böylece hem powerbank, hem şarj ettiği cihazlar, hem de sevgili koruma altına alınmış oluyor! TP-Link’in Ally serisi powerbankları beyaz, şık kasaya sahip. Siyah kasaya sahip, akıllı şarj teknolojili Vivid serisi ise özellikle erkeklerin beğenisine uygun.

TP-Link’in tüm ürünlerine teknoloji marketleri ve sanal alışveriş sitelerinden ulaşmak mümkün.