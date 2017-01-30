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Teknoloji devi Lenovo’dan kadın istihdamına dijital destek

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:29
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Lenovo, dünya çapındaki kadın çalışan sayısını yüzde 35’ten yüzde 50’ye yükseltme kararı alarak, sosyal medya üzerinden "Gerçek Kadınlar"ın teknoloji sektöründeki deneyimlerini anlattığı bir işe alım kampanyası başlattı.

Teknoloji devi Lenovo'dan kadın istihdamına dijital destek
Dünyanın ve Türkiye’nin bir numaralı bilgisayar üreticisi ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında ve sunucu alanında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, içinde çeşitlilik barındıran şirketlerin daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşan araştırmalara dayanarak, EMEA bölgesinde kadınlara yönelik bir işe alım kampanyası başlattı. Kampanya aynı zamanda kadının teknoloji dünyasındaki yerini artırmayı da hedefliyor.

Kadınları teknolojiye çekmenin “pembe ürünler” yaratmaktan çok daha fazlası olması gerektiğini vurgulayan Lenovo, Lenovo'nun "Gerçek Kadınları"nın teknoloji sektöründeki deneyimlerini anlattığı işe alım kampanyasıyla “Kadınlara neler ilham veriyor? Onları ne motive ediyor? Potansiyel fırsatlar nelerdir?” gibi sorulara cevap ararken, bu gerçek kadınların öykülerini anlattırarak, onlara sadece Lenovo ailesine katılmaları için değil, büyük teknoloji sektörünün bir parçası olmaları için de ilham vermeyi umuyor. Lenovo’nun “Kadınlar istedikleri her şey olabilirler” mottosu ile yola çıkan işe alım kampanyasında gerçek kadınlar Lenovo’da çalışmakla ilgili konuşuyor; kullanıcıların CV yükleyebilecekleri bir de websitesi yer alıyor. Videoları izlemek ve başvuruda bulunmak isteyenler işe alım kampanyasına www.lenovowomen.com adresinden ulaşılabiliyor.

Lenovo’nun dünya çapındaki istihdamının yüzde 35'lik bölümü kadınlardan oluşuyor. Bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Lenovo, kadın çalışanları özellikle satış ve liderlik pozisyonlarında konumlandırmayı hedefliyor. En üst düzey 100 yöneticisi 20 farklı milletten oluşan şirketin 12 kişilik liderlik takımında iki kadın kıdemli başkan yardımcısı bulunuyor.
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