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Tekno Asfalt Yeni Fabrikasında Dünya Standartlarında üretime başladı

11 Kasım 2016 Cuma 11:50
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Wirtgen - Benninghoven marka Asfalt Plentlerinin Türkiye’deki çözüm ortağı olan Tekno Asfalt, Ankara Kazan’da kurulan yeni fabrikasında gerçekleştirdiği asfalt plenti ve komponentlerinin üretimi ile başta İngiltere, Almanya, Polonya ve Romanya olmak üzere; Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika’ya ihracata başladı. Ankara Kazan’da faaliyete geçen üretim tesisiyle beraber yerli imalat oranı da yüzde 80 seviyelerine kadar ulaştı.

Tekno Asfalt Yeni Fabrikasında Dünya Standartlarında üretime başladı
Türkiye Asfalt sektörünün lideri olan Tekno Asfalt’ın üretim ayağını yürüten Tekno Endüstri, 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekare alana sahip olan modern fabrikasında, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak ISO 9001 EN standartlarında üretime başladı. Wirtgen - Benninghoven marka asfalt plenti ve komponentlerinin lisanslı olarak üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada, yerli üretim oranı yüzde 80’e kadar yükseltildi. İngiltere, Almanya, Polonya ve Romanya olmak üzere; Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika ve bir çok farklı ülkeye ihracata başlayarak dünyaya açılan Tekno Asfalt, 2017 yılı içerisinde 30 milyon TL’lik ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Asfalt plent ve komponentleri üretimi alanında Türkiye’nin en büyük ve en teknolojik üretim tesisi olan Tekno Endüstri, ihracatının yanı sıra Türkiye asfalt sektörünü de farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Odalar ve üniversiteler ile iş birlikleri sağlanarak alınan eğitimler sayesinde malzeme seçiminden kalite standartlarına, katı modelleme yöntemlerinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar bir çok detay, üretim aşamalarında birebir uygulanıyor. Asfalt plent ve komponentleri üretiminde Türkiye’de bir ilke daha imza atılarak seri üretim modelinin kullanıldığı fabrikada, üretimin yanı sıra stoklama ünitelerinde de tam otomasyon sistemi kullanılıyor.

Tam kapasite çalışması durumunda bir aylık süre zarfında toplam 6 adet asfalt pelnti üretimi gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olan fabrika, aynı zamanda 120 kişiye de istihdam sağlıyor. Asfalt plenti ve komponentlerinin imalatı konusunda Türkiye’nin en yüksek kapasiteli üretim tesisi olan Tekno Endüstri Ankara Kazan Fabrikasında, toplamda 12 bin metrekarelik kapalı imalat alanı bulunuyor. Artan talebe bağlı olarak imalat alanının 2017 yılı içerisinde 20 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

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