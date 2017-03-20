Tekirdağ'da "İnka" esintisi

TEKİRDAĞ (AA) - Ekvador'dan gelen grup, İnka müzikleriyle Tekirdağlıların ilgi odağı oldu.
Süleymanpaşa ilçesinde Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan gelen müzik grubu, yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle vatandaşların beğenisini topladı.
Sahil dolgu alanda gösteri sunan Ekvadorlu müzik topluluğu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İnka müziklerini dinleyen vatandaşlar, grubun müzik CD'leri ile yöresel ürünlerinden satın aldı. Gruptakiler meydanda vatandaşlara sunduğu müzik dinletisinden sonra uzun süre alkışlandı.
Yöresel kıyafetler ve enstrümanlarla folklorik müziklerini seslendiren grup, 2 ay daha Türkiye'de bulunup çeşitli illeri gezecekler.
Anadolu Haber Ajansı
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