Murat TufanAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda 48 maddesi kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, tartışmalara neden olan, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine ilişkin düzenlemenin, cebir, tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan başka bir sebeple birlikte olanları, tecavüzcüleri kesinlikle kapsamadığını vurguladı. Bozdağ, düzenlemenin sadece evlenmiş ama yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış olanların, resmi nikahla evlenmeleri halinde uygulanacağını bildirdi.





"Tecavüzcüler bu düzenlemeden yararlanamaz"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Tecavüzcüye, evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir. Bunun aksini iddia edenler, konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır. Cebir, tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler), bu düzenlemeden yararlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Düzenleme, sadece dışarıdaki kadının, içerideki kocanın, bu evlilikten doğmuş çocukların ve ailelerin mağduriyetini gidermeye yöneliktir." ifadesini kullanan Bozdağ, küçük yaşta evlilikleri önlemek için Türkiye'de en önemli tedbirleri AK Parti hükümetlerinin aldığına dikkati çekti.

Bakan Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:

"Eski TCK'daki, evlenerek cezadan kurtulmayı sürekli sağlayan düzenlemeyi AK Parti, 2004'te yürürlükten kaldırdı. Eski TCK'da 'Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine cürümler' başlığı altında düzenlenmiş cinsel saldırı suçlarını, yeni TCK'ya, 'Kişilere karşı suçlar' kısmında, 'Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar' arasına AK Parti hükümeti aldı.

Eski TCK'daki 'evlenme vaadiyle kızlık bozanın aynı kızla evlenmesi halinde cezayı düşüren' düzenlemeyi de AK Parti kaldırdı. Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için zorunlu eğitimi 12 yıla AK Parti hükümeti çıkardı. Çocukları, kadınları korumak için Anayasa'ya pozitif ayrımcılığı koyma dahil önemli adımları atan AK Parti'yi buradan vurmak, haksızlıktır."