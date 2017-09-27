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Tchibo Kahve Tutkunlarını En Özel Lezzetleriyle buluşturdu

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:02
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68 yıldır kahvede tazelik ve kalite denince akla ilk gelen markalardan olan Tchibo, kahve tutkunlarıyla İstanbul Kahve Festivali’nde buluştu. Bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilen festivalde Tchibo, en kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilmiş farklı damak zevklerine uygun lezzetlerini kahve sevenlerin beğenisine sundu. Tchibo, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara Kahve Festivali’nde, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise İzmir Kahve Festivali’nde kahve sevenlerle buluşacak.

Tchibo Kahve Tutkunlarını En Özel Lezzetleriyle buluşturdu
En kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilmiş kahveleriyle kendi müdavimlerini yaratan Tchibo, 21-24 Eylül tarihlerinde Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen İstanbul Kahve Festivali’ne katıldı. Festivali ziyaret edenler Tchibo’nun deneyimli baristaları tarafından hazırlanan en taze ve lezzetli kahveleri tatma fırsatını yakaladı.

İki gün boyunca festivaldeki standında keyifli workshop’lar gerçekleştiren Tchibo, Cumartesi günü “Cafissimo ile Evde Profesyonel Kahve Hazırlama” konulu, Pazar günü ise "Evde Kahve Demleme Teknikleri” konulu bir workshop düzenledi. Aynı zamanda festival boyunca Tchibo Türkiye Instagram hesabından sürpriz yarışmalar da gerçekleştirildi. Ayrıca festivale katılanlara Black&White kupa, 1,8g tek kullanımlık Black&White ve Gold kahveleri de hediye edildi.  Tchibo, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara Kahve Festivali’nde, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise İzmir Kahve Festivali’nde gerçek kahve lezzetini kahve tutkunları ile buluşturacak.
 
Tchibo Hakkında:
Benzersiz bir iş modeline sahip olan Tchibo; 8 ülkede 1000’den fazla mağaza, 22.300 satış noktası ve internet mağazaları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket bu çok kanallı dağıtım sistemini, her hafta değişen gıda dışı ürünlerle birlikte, kahve ve kapsüllü kahve makinesi Cafissimo’yu sunmak üzere kullanmaktadır. 2016 yılında dünya genelindeki 12.000 çalışanıyla 3,3 milyar Euro kazanç sağlayan Tchibo; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Macaristan'da kavrulmuş kahve pazarının lideri ve Avrupa’nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden birisidir.
1949’da Hamburg’da kurulan aile şirketi, uyguladığı sürdürülebilir politikalar sayesinde, 2012 yılındaki Kurumsal Ahlak ve Çevresel Lojistik Ödülü ve 2013 yılındaki Federal Hükümet KSS Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür. Tchibo 2016 yılında, Almanya'nın en büyük sürdürülebilir şirketi seçilmiştir.




 
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