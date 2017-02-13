banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi arttı

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:16
Bu haber 455 kez okundu

Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi geçen yıl 2015'e göre yüzde 8,2 artarak 18 milyar 97 milyon 605 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 879 bin tona düştü

Tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi arttı
ANKARA (AA) - Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 18 milyar 97 milyon 605 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 879 bin tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık'a ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri"ni açıkladı. 

Buna göre, geçen yıl 18 milyar 97 milyon 605 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. Türkiye'de 2016'da 1 milyar 101 milyon 572 bin tavuk, 4 milyon 663 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2015'e göre yüzde 1,53, kesilen hindi sayısı ise yüzde 12,99 azaldı. 

Geçen yıl 1 milyon 879 bin 18 ton tavuk eti, 46 bin 501 ton hindi eti üretimi gerçekleşti. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,58, hindi eti üretimi yüzde 11,8 düştü. 

- Aralık ayı üretimi 

Tavuk yumurtası üretim miktarı, aralıkta aylık bazda yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,3 arttı. Geçen yıl aralık ayında 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 artışla 95 milyon oldu. Kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, Aralık 2015'e göre yüzde 9 azaldı. Kesilen hindi sayısı 592 bin adet olarak hesaplandı. 

Tavuk eti üretimi, Aralık 2016'da bir önceki aya göre yüzde 9,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde 163 bin 337 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,1 artış, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 13,5 azalışla 4 bin 380 ton oldu. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,6, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.