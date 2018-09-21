Tatil sezonu bitti işyeri ihtiyaçları ikiye katlandı

Türkiye'de her ölçekteki işletmenin tüm işyeri ihtiyaçlarını karşılayan “İşyerinin alışveriş yeri” Avansas.com, müşterilerinin alışveriş davranışlarını inceledi. Avansas satış verilerine göre işletmelerin işe dönüş döneminde kalemler, masaüstü gereçler, dosyalama ürünleri gibi ofis kırtasiye harcamaları 2 katına çıktı.

Tatil sezonunun bitmesiyle işletmeler eksiklerini toplu olarak gidermeyi ve yeni döneme bu şekilde hazırlanmayı tercih ediyor. İşyerlerinin olmazsa olmazı fotokopi kağıdı, karton bardak, kahve, çay, şeker gibi ürünler en çok satan ilk 10 ürün içerisinde yerini almış durumda. Özellikle fotokopi kağıdı, plastik klasör, tükenmez kalem, yüzey temizlik ürünleri, bloknot, kağıt temizlik ürünleri, iş güvenliği malzemeleri gibi ürünleri toplu halde satın alınıyor. Mobilya kategorisi satışlarında ise işe dönüşle birlikte yüzde 40 oranında bir artış söz konusu.

Sanayiciler dökme çay, reklamcılar kahve içiyor

Muhasebecilerin bu dönemde en çok tercih ettiği ürünler yine plastik klasör, telli dosya, poşet dosya olarak dikkat çekiyor. Plastik klasör satışları yaz aylarına göre yüzde 40 oranında artış gösteriyor. Sanayi-üretim sektöründe dökme çay tüketimi üretim kapasitesine bağlı olarak yüzde 20 oranında değişkenlik gösteriyor. Yılın bu döneminde dökme çayların toplu olarak satın alındığı gözleniyor. Pazarlama & reklam sektörüne bağlı işletmelerin kahve tüketimleri ofise dönüşle birlikte yaklaşık yüzde 35 artıyor.

Her sektörün başlıca ihtiyacı: Fotokopi kağıdı

Sanayi sektöründe en çok satış gerçekleştirilen ilk 3 şehir olan İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de kullanılan ürünler; plastik klasörler, dökme çaylar, kahve ve süt ürünleri, kullan at bardaklar ve karıştırıcılar, çöp torbaları, fotokopi kağıdı olarak sıralanıyor.



Finans sektöründe İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra Bursa, Antalya, Kocaeli şehirleri dikkat çekiyor. Plastik klasörler, karton klasörler, fotokopi kağıdı, kahve ve süt ürünleri, zımbalar, su ve sodalar, arşivleme ve medya kutuları, çöp torbaları, poşet dosyalar, ayraçlar alınıyor.



Hukuk sektöründe 3 büyük şehirden sonra Bursa, Antalya, Hatay şehirleri dikkat çekiyor. Fotokopi kağıdı, poşet dosyalar, plastik klasörler, telli dosyalar, zımbalar, kağıt havlu ve dispenserleri, kahve ve süt ürünleri, ataşlar ve evrak mandalları, tükenmez kalemler, yapışkanlı not kağıtları alınıyor.

Şirketler alışveriş yaparken, yüksek kalite ve uygun fiyatlara sahip Avanas markalı ürünleri tercih ederek fiyat avantajı sağlayıp, maliyetlerini düşürebiliyor.