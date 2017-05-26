Tarihi namazgah mehter gösterisiyle açıldı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahı Yıldırım Beyazıd tarafından, İstanbul kuşatması esnasında 1396 yılında inşa edilen Anadolu Hisarı'nın yanındaki Toplarönü namazgahı, ramazan ve yaz ayları boyunca ibadet edilebilmesi amacıyla tamir edilerek törenle ibadete açıldı

Yıldırım Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed ve askerlerinin namaz kıldığı, sefer için dua ettiği yer olan Tarihi Anadolu Hisarı Toplarönü namazgahı, ramazan öncesinde, İBB Mehter Takımının gösterisi ve cuma namazıyla ibadete açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından her yıl onarılıp, çevre düzenlemesi ve temizliği yapılarak, vatandaşların yaz aylarında ibadetini yerine getirmeleri için açılan Tarihi Anadolu Hisarı Toplarönü namazgahı, 4. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıd'ın İstanbul'un fethi için 1396'da yaptırdığı Anadoluhisarı bitişiğinde yer alıyor.

Kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılan tarihi namazgah, yaz ayları boyunca cuma namazlarında, ramazan ayı boyunca ise teravih namazlarında açık olacak.

Tarihi Anadoluhisarı namazgahı açılışına, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, Meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İBB mehter takımının icra ettiği marşların kale burçlarında yankılandığı açılışta, cuma namazının ardından, bugüne kadar İstanbul kuşatmalarına ve İstanbul’un fethine katılan tüm asker ve kumandanlar için dualar edildi.

-”Anadolu Hisarı namazgahı bizim için çok önemli bir kültür ve medeniyet mirasıdır”

İstanbul’un fethinin 564. yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, tarihi namazgahın bir sembol olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Zamana şahitlik eden tarihi dokuların korunması ve bu eserlerin gelecek kuşaklara teslim edilmesini fazlasıyla önemsiyoruz. Tarihi yapıların dokusu ve özellikleri bozulmadan bakım ve temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Atalarımız ayak bastıkları her yere insanlık ve medeniyet götürmüştür. Anadolu Hisarı namazgahı, bizim için çok önemli bir kültür ve medeniyet mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak gelecek kuşaklar için de büyük bir sorumluluk. Bu vesileyle ramazan-ı şerifiniz hayırlı olsun.” dedi.

Beykoz Müftüsü Ali Efe’nin yaptığı açılış duasının ardından kılınan cuma namazıyla tarihi namazgah açıldı. Programın sonunda vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Anadolu Haber Ajansı