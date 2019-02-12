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Tanzim Satış Mağazaları Devreye Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı Tanzim satış mağazalarıyla savaş açtı

Tanzim Satış Mağazaları Devreye Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı Tanzim satış mağazalarıyla savaş açtı

12 Şubat 2019 Salı 12:40
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Tanzim Satış Mağazaları Devreye Girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar'da Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü bugün itibarıyla satmaya başladık.” Dedi.

Fiyatların yarı yarıya indiğine dikkat çeken Erdoğan; “Fiyatlar neredeyse yarıya yarıya inmiş durumda. Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara'da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet'im, Mehmet'im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tanzim satış uygulamaları Ankara ve İstanbul'da başladı. Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satıyor.

Son Güncelleme: 12.02.2019 15:04
Anahtar Kelimeler:
Tanzim Satış MağazalarıTerörSebze MeyveRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
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