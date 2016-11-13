Taksim Spor Kulübü 75 yaşında

İSTANBUL (AA) - Taksim Spor Kulübünün kuruluşunun 75. yılı düzenlenen geceyle kutlandı.

Taksim'deki Ceylan InterContinental Otel'de gerçekleştirilen organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanısıra AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan da katıldı.

Organizasyon için hazırlanan özel alanı gezen Akif Çağatay Kılıç, daha sonra kulübün temsili formasını imzaladı.

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Kılıç, "Birbirimize destek olarak, inanç ve düşüncelerimize saygı duyarak geleceğe yürüyeceğiz." dedi.

Taksim Spor Kulübünün 75. yıl kutlamasının herkese hayırlı olmasını dileyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulüpte ülkemize büyük emekleri olmuş insanlar yetişti ve yetişmeye devam edecek. Biz, verebileceğimiz ne destek varsa bunu yapmaktan geri durmayacağız. Bürokratik zorlukları beraber aşacağız. Taksim Spor Kulübünün nezdinde ülkemiz, geçmişten günümüze bu coğrafyada yaşanan kardeşliğin, birlikteliğin, beraberliğin, farklı inançların bir arada huzur içerisinde yaşadığı özel topraklar. Ülkemiz, hepimiz için kültürüyle farklı anlamlar taşıyan bir ülke. Türkiye'de hep beraber yaşıyoruz."

Bakan Kılıç, sporun çok farklı bir anlam taşıdığını ve AK Parti iktidarının kalkınma hamlesinin spor altyapısına nasıl yansıdığını gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öyle bir ülkedeyiz ki tarihimize baktığınız zaman burada herkes el ele, kol kola yaşamış. Bizim geçmişimizde sömürgecilik yok. Bu topraklarda yaşamış insanlar farklı inançları hür bir şekilde yaşamışlar. Dışarıda olup da bunu anlamayanlara biz buradaki birlikteliğimizi iyi anlatamamışız. Çok büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu cennet vatanda birlik ve beraberliğin bizim karakterimiz olduğunu anlatamamışız. Bunu beraber yapmamız lazım. 15 Temmuz gecesi geleceğimize darbe vurmak isteyen darbecilere hep beraber karşı koyduk. Geçmişte nasıl çabaladıysak şimdi yine yaptık. Türkiye, huzurun, birlikteliğin ve kardeşliğin ülkesidir."

Anadolu Haber Ajansı