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TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2-3 Kasım’da İstanbul’da düzenleniyor

TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2-3 Kasım’da İstanbul’da düzenleniyor

13 Eylül 2018 Perşembe 11:14
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TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 2-3 Kasım’da İstanbul’da düzenleniyor

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme” temasıyla 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul düzenlenecek olan “6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi” Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Ali Sabancı’nın açılış konuşması ile başlayacak. İki gün boyunca Türkiye’nin önemli aile şirketlerinden pek çok konuşmacının ağırlanacağı zirvede “Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü” de sahiplerini bulacak.

TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi bu yıl “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme”” temasıyla gerçekleştiriliyor. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü’nün konuşmasının ardından Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Ali Sabancı’nın açılış konuşmasını yapacağı zirve, Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödül Töreni ile devam edecek.

Açılışın ardından düzenlenecek “Geçmişten Bugüne 222 Yıl” başlıklı oturumda Siremtur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Üniversitesi Öğretim Görevlisi İrem Şerefoğlu yönetiminde Lombard Odier Yönetici Ortağı Patrick Odıer deneyimlerini paylaşacak.Moral & Partners Yönetici Ortağı Reşat Moral’ın yöneticiliğinde düzenlenecek “Fırtına Günlerine Dayanıklılık” başlıklı oturumda ise Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün konuk konuşmacı olacak.

Öğleden sonra gerçekleştirilecek paralel oturumların ilki Egesan Aşındırıcı Taşlar 3. Nesil Üyesi ve Servo Capital Advisors Kurucu Ortağı Kaan Kiziroğlu yönetiminde,”Güvenle Büyüyen Güvenli Gelecek” başlığı altında düzenlenecek. Bu oturumun konuşmacıları ise Portakal Sanat ve Kültür Evi Yürütme Kurulu Başkanı Raffi Portakal, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan.

“Gelecek Nesillere Yönetim Devri”nin tartışılacağı oturum Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu yönetiminde düzenlenecek.Oturumda Kosifler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kosif, Pelsan Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Göğüş ve Evyap Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap konuşmacı olarak yer alacak.

Günün son oturumu ise Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun yöneticiliğinde Sun Grup 2. Nesil Üyesi Ayşe Ünlütürk ve Özbuğday Tohumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Ece Kuseyri’nin katılımı ile gerçekleşecek.” Kuzey Yıldızı ile Değer Yaratma” başlıklı oturumda TAİDER tarafından yürütülen Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Proje’sinin aile işletmelere sağladığı fayda aktarılacak.

Zirve katılımcıları, gün boyu Deloitte ve MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık tarafından gerçekleştirilecek vaka analizi çalışmalarına da katılabilecek. İlk günün kapanış konuşmasını ise Bilgi Bulaştırıcısı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu yapacak.

Ağırlıklı olarak Gelecek Nesil üyelerine ayrılan 3 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek “Aile Şirketlerinde Devir ve İlişkilerin Yönetimi" oturumunda ise Portakal Sanat ve Kültür Evi Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Maya Portakal Bitargil ile AE Arma-Elektropanç ve GEO Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan deneyimlerini paylaşacak.

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