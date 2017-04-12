Suriye'ye insani yardım

KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında İstanbul Kağıthane Müftülüğü tarafından temin edilen 4 tır yardım malzemesi Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

İç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası devam ediyor. Kampanyaya destek veren Kağıthane Müftülüğünce temin edilen yardımlar ile Kilis'te hazırlanan 15 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek, Kilis İl Müftülüğünün koordinesinde Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilerek sınır ötesine gönderildi. Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyanın büyük bir gayretle sürdürüldüğünü belirtti.

Tırlarda gıda paketleri, kıyafet ve un çuvalları olduğunu aktaran Haliloğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'dan gelen tırlarımızın içerisinde 2 bin gıda paketleri var. Paketlerimizde bir aileye bir müddet yetecek kadar malzeme var. Yine vatandaşlarımızın evlerinden getirdiği gıda maddeleri var. Ben bütün Kağıthane halkına çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bir organizasyon Halep'te ve Suriye'de insanlık ölmesin diyoruz."

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe de gelen yardımların duyarlılığın güzel bir örneğini olduğunu ifade etti.

Yardımların artarak gönderilmeye devam edildiğini dile getiren Karatepe, "Daha önce günlük 13 bin kişilik yemek gönderiyorduk. 3 haftadan beri günlük 15 bin kişilik sıcak yemek gönderiyoruz. Burada 60 bin Suriye ekmeği üretiyoruz. Suriye içerisindeki imalathanemizde de 40 bin ekmek üretiliyor. Onu dışında gıda, giyim ve diğer ihtiyaç malzemelerini sürekli gönderiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı