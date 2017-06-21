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Suriye'ye 152. yardım tırını gönderdiler

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:02
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- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 2 tırdan oluşan 152. yardım tırı dualarla uğurlandı

Suriye'ye 152. yardım tırını gönderdiler
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 2 tırdan oluşan 152. yardım tırı dualarla bölgeye gönderildi. 

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, Necil Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'ye yardım tırlarının bugün iki tırla birlikte 152.'sini uğurlamış olduklarını belirtti.

Balbaba, bugünkü yardım tırlarının bayram öncesi çok daha anlamlı hale geldiğine dikkati çekerek, "Bu iki tırımız İdlib'teki kardeşlerimize bir nevi bayram hediyesi gibi olacak. Bugün uğurlayacağımız tırlardan birinde gıda kolisi diğerinde de un bulunmaktadır. 1 yıldır devam eden yardım organizasyonumuzla son iki tırla birlikte 152. tırımızı göndermiş oluyoruz. Bu yardımlara emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

- "İdlib, ikinci Afrika"

Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilcisi Ubeyd Köşker de gönderdikleri her yardım tırına ekip olarak katılarak Suriye'de dağıtımları bizzat yaptıklarını söyledi.

İdlib'in nüfusunun 4 milyon civarına ulaştığına ve ikinci Afrika konumunda olduğuna dikkati çeken Köşker, aşırı yoğunluktan dolayı özellikle gıda konusunda acil ihtiyaçların devam ettiğini dile getirdi. 

Köşker, orada yaşayanların iş sahası gibi gelir getirici imkanları olmadığı için hayatlarını tamamen insani yardımlarla sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Bu vesileyle yardımların devam etmesi gerekiyor. Ya onlara bir iş sahası oluşturulmalı ya da insani yardım faaliyetlerinin bu şekilde devam etmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Suriye'de yaptığımız dağıtımlarda Türkiye'ye olan sevgilerini hep aktarıyorlar. Türkiye'den başka Müslümanlara sahip çıkanın olmadığını söylüyorlar. Oradaki mağdur ve mazlum halk Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar." diye konuştu.

Gıda kolisi ve undan oluşan tırlar, yapılan duanın ardından İdlib'e ulaştırılmak üzere Suriye sınırına uğurlandı.

Anadolu Haber Ajansı
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