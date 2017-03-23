banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Suriyeli kardeşler hasta köpeğe sahip çıktı

23 Mart 2017 Perşembe 13:05
Bu haber 7 kez okundu

- Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan Suriyeli kız kardeşler, Siverek ilçesinde açlık ve hastalıktan bitkin düşen sokak köpeğini besliyor

Suriyeli kardeşler hasta köpeğe sahip çıktı
 ŞANLIURFA (AA) - İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli 2 kız kardeş, açlık ve hastalıktan bitkin haldeki sokak köpeğine sahip çıktı.
Halep bölgesinde yaşanan iç çatışmaların ardından yaklaşık 2 yıl önce ülkelerinden kaçıp Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sığınan Reşit ailesi, Camikebir Mahallesi'nde, yetkililerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Reşit ailesinin küçük kızları Dua (9) ve Ayşe (11), sokakta buldukları açlık ve hastalıktan bitkin düşmüş sokak köpeğini besliyor.

Kızlardan Ayşe Reşit, gazetecilere, köpeği 20 gün önce kaldırımda gördüklerini ve kendisine yiyecek verdiklerini anlattı.

O günden sonra köpeğin özellikle akşamları evlerine gelmeye başladığını aktaran Reşit, "Hayvan hasta ve açtı, biz de bu durumu çok iyi biliyoruz. Ülkemizde insanlar bunu yaşıyor. Köpek hastaydı ama şimdi iyileşti, her akşam evin önüne gelip bizi bekliyor. Biz de babamla ne bulduysak ona veriyoruz, ona 'Kara' adını verdik." dedi.

Baba Murad Reşit ise "Köpeği bulduğumuzda hastalıktan ve açlıktan bitkindi, kızlarımla birlikte onu her gün beslemeye başladık, şimdi durumu iyi, ona bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.