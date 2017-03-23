Suriyeli kardeşler hasta köpeğe sahip çıktı

Halep bölgesinde yaşanan iç çatışmaların ardından yaklaşık 2 yıl önce ülkelerinden kaçıp Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sığınan Reşit ailesi, Camikebir Mahallesi'nde, yetkililerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Reşit ailesinin küçük kızları Dua (9) ve Ayşe (11), sokakta buldukları açlık ve hastalıktan bitkin düşmüş sokak köpeğini besliyor.

Kızlardan Ayşe Reşit, gazetecilere, köpeği 20 gün önce kaldırımda gördüklerini ve kendisine yiyecek verdiklerini anlattı.

O günden sonra köpeğin özellikle akşamları evlerine gelmeye başladığını aktaran Reşit, "Hayvan hasta ve açtı, biz de bu durumu çok iyi biliyoruz. Ülkemizde insanlar bunu yaşıyor. Köpek hastaydı ama şimdi iyileşti, her akşam evin önüne gelip bizi bekliyor. Biz de babamla ne bulduysak ona veriyoruz, ona 'Kara' adını verdik." dedi.

Baba Murad Reşit ise "Köpeği bulduğumuzda hastalıktan ve açlıktan bitkindi, kızlarımla birlikte onu her gün beslemeye başladık, şimdi durumu iyi, ona bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ŞANLIURFA (AA) - İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli 2 kız kardeş, açlık ve hastalıktan bitkin haldeki sokak köpeğine sahip çıktı.Anadolu Haber Ajansı