Süleyman Şah Türbesi'nin örtüsü sergilendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Süleyman Şah Türbesi'nin yaklaşık 100 yıllık örtüsü ilk kez sergilendi.

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdat yadigarı örtünün manevi değerinin büyük olduğunu söyledi.

Örtünün Şanlıurfa Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı olduğunu ifade eden Uludağ, "İlk defa sergilediğimiz ve üzerinde ayetlerin yazılı bulunduğu örtünün tam olarak kaç yıllık olduğunu bilmiyoruz ama 1982 yılında bize teslim edildi. Tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Süleyman Şah Türbesi'nin örtüsünü ziyaret için bekliyoruz." diye konuştu.

Süleyman Şah Türbesi, çevresindeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden 22 Şubat 2015 tarihinde Şah Fırat Operasyonuyla sınırdaki Eşme köyüne nakledilmişti.

Anadolu Haber Ajansı