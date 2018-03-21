Su altı dünyasının küçük kaşifleri dünya su günü’nde seçilecek!

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, 22 Mart Dünya Su Günü’nde tüm canlıların yaşam hakkı olan su ve su altı dünyasının korunmasına dikkati çekiyor. Su altı dünyası ve deniz canlılarının korunması amacıyla tüm dünyada çalışmalar yürüten SEA LIFE, sosyal medya üzerinden düzenleyeceği yarışma ile Türkiye’deki projelerine öncülük edecek “Su Altı Kaşifleri”ni seçiyor. 22 Haziran’da başlayacak olan yarışmada su altı canlılarını korumak için mesajlarını paylaşan 7-12 yaşları arasındaki 10 çocuk, SEA LIFE İstanbul’un doğayı koruma projelerine elçilik ederken, merkezde düzenlenen eğlenceli ve öğretici etkinliklerin de baş davetlisi olacak.



Yaralı deniz kaplumbağaları SEA LIFE İstanbul’da tedavi görüyor!

Türkiye’nin ilk ve tek özel, Bakanlık onaylı Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip SEA LIFE İstanbul son olarak, Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan ve SEA LIFE İstanbul veterinerleri tarafından iki kez ameliyat edilip iyileştirilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Dilek’i kendi doğasına geri bırakmıştı. Global çevre projeleri çerçevesinde ise geçtiğimiz yıl yayınlanan atık suların denize ve okyanuslara verdiği zararı gözler önüne seren Birleşmiş Milletler Raporu’nda balinaların ve deniz kaplumbağalarının midelerinden plastik parçalarının çıktığına dikkat çekilmişti. Dünya Su Günü’nde başlatılan yarışma ile seçilecek kaşifler bundan sonraki kaplumbağaların tedavi süreci ve doğaya salınması projelerine de öncü olacak.