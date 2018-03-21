Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136

Su altı dünyasının küçük kaşifleri dünya su günü’nde seçilecek!

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan SEA LIFE İstanbul, 22 Mart Dünya Su Günü’nde, su altı dünyasının, doğal kaynakların ve bunlar etrafında yaşayan canlıların korunması bilincinde olan çocuklar arasından “Su Altı Kaşifleri”ni seçiyor. Sosyal medya üzerinden düzenlenecek yarışmayla seçilecek olan küçük kaşifler yıl boyunca SEA LIFE İstanbul’un su ve su altı dünyasını koruma projelerinde öncü olacak, SEA LIFE ekibiyle birlikte çalışacak.

Su altı dünyasının küçük kaşifleri dünya su günü’nde seçilecek!

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan SEA LIFE İstanbul, 22 Mart Dünya Su Günü’nde, su altı dünyasının, doğal kaynakların ve bunlar etrafında yaşayan canlıların korunması bilincinde olan çocuklar arasından “Su Altı Kaşifleri”ni seçiyor. Sosyal medya üzerinden düzenlenecek yarışmayla seçilecek olan küçük kaşifler yıl boyunca SEA LIFE İstanbul’un su ve su altı dünyasını koruma projelerinde öncü olacak, SEA LIFE ekibiyle birlikte çalışacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:16
2418 Okunma
Su altı dünyasının küçük kaşifleri dünya su günü’nde seçilecek!

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, 22 Mart Dünya Su Günü’nde tüm canlıların yaşam hakkı olan su ve su altı dünyasının korunmasına dikkati çekiyor. Su altı dünyası ve deniz canlılarının korunması amacıyla tüm dünyada çalışmalar yürüten SEA LIFE, sosyal medya üzerinden düzenleyeceği yarışma ile Türkiye’deki projelerine öncülük edecek “Su Altı Kaşifleri”ni seçiyor. 22 Haziran’da başlayacak olan yarışmada su altı canlılarını korumak için mesajlarını paylaşan 7-12 yaşları arasındaki 10 çocuk, SEA LIFE İstanbul’un doğayı koruma projelerine elçilik ederken, merkezde düzenlenen eğlenceli ve öğretici etkinliklerin de baş davetlisi olacak.

Yaralı deniz kaplumbağaları SEA LIFE İstanbul’da tedavi görüyor!
Türkiye’nin ilk ve tek özel, Bakanlık onaylı Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip SEA LIFE İstanbul son olarak, Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan ve SEA LIFE İstanbul veterinerleri tarafından iki kez ameliyat edilip iyileştirilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Dilek’i kendi doğasına geri bırakmıştı. Global çevre projeleri çerçevesinde ise geçtiğimiz yıl yayınlanan atık suların denize ve okyanuslara verdiği zararı gözler önüne seren Birleşmiş Milletler Raporu’nda balinaların ve deniz kaplumbağalarının midelerinden plastik parçalarının çıktığına dikkat çekilmişti. Dünya Su Günü’nde başlatılan yarışma ile seçilecek kaşifler bundan sonraki kaplumbağaların tedavi süreci ve doğaya salınması projelerine de öncü olacak.

Son Güncelleme: 21.03.2018 11:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell ve Huawei’den Ercan Havalimanı’nda Dijital dönüşüm hamlesi
Turkcell ve Huawei’den Ercan Havalimanı’nda Dijital dönüşüm hamlesi
ASUS, Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ana sponsoru oldu
ASUS, Wolfteam Türkiye Kupası 2018’in ana sponsoru oldu
Baharda kendinizi Conrad İstanbul Bosphorus’un uzun hafta sonu paketi ile yenileyin
Baharda kendinizi Conrad İstanbul Bosphorus’un uzun hafta sonu paketi ile yenileyin
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim