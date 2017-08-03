Sosyal Medya Her Şeyi Erişebilir Kılıyor

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Eş zamanlı olarak bilgi paylaşımını sağlayan ve bir medya sistemi haline gelerek her şeyi erişebilir kılan bu dünya, artık herkesin kendini gösterebildiği bir platform olmuştur. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle iletişim kurmasını, bilgi paylaşmasını ve bilgiye erişmesini kolaylaştırmaktadır. Sadece bilgiye de değil, her şeye erişmesini sağlamaktadır. Nasıl mı?



Mobil Tabanlı Sosyal Ağlar





Mobil teknolojinin gelişmesi ve internete her yerden ulaşabiliyor olmak, mobil tabanlı uygulamaların da hızla artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla sosyal ağlar ve sosyal ağlara olan ilgi de paralel olarak büyük bir artış göstermiştir. Günümüzde Twitter , Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest gibi birçok sosyal ağ, insanların gerek profesyonel gerekse kişisel amaçları için talep görmeye başlamıştır. Bugün milyonlarca hatta milyarlarca insan bu uygulamalar aracılığıyla video, resim, metin ve daha birçok şey paylaşmaktadır. Hatta gelişen ticaret sektörü, elektronik ticareti doğurmuş ve sosyal ağ platformları artık bilginin yanı sıra, ticaret faaliyetlerini de kapsamaya başlamıştır.



Her Şey İçin Sosyal Medya

İnsanlar sadece eğlenmek, gülmek ve bilgi almak için değil, günlük hayatın akışı içerisinde işlemleri gerçekleştirmek istediklerinde, ürün satın almak istediklerinde ve daha birçok şey için sosyal medyayı kullanmaktadır.



Büyük kurumsal firmalar, marka yönetimi ve kurumsal kimlik çalışmalarını dijital pazarlama trendleriyle yeniden kurgulayarak kendilerini yenilemektedirler. Olan biten her şey anlık olarak “hashtag”lerle süslenerek sosyal medya kullanıcıları arasında, büyük bir bilgi ağına dönüşmektedir.



Daha Da Erişilebilir, Kaliteli ve Tutarlı Bilgi Ağı