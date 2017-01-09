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Sony en yeni ürünlerini CES 2017'de görücüye çıkardı

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
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Sony, 2017 yılında sunacağı yeni ürün serisini Las Vegas, Nevada'da 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2017 Fuarı’nda görücüye çıkardı. Yenilikler arasında, son derece gelişmiş bir görsel eğlence deneyimi sunan HDR-destekli yeni ürün serisi de bulunuyor.

Sony en yeni ürünlerini CES 2017'de görücüye çıkardı
Bu yıl Sony’nin CES 2017 standında şirketin en yeni ürünleri ve girişimleri sergilendi. Sony standının odak noktasında ağırlıklı olarak HDR (High Dynamic Range = Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisiyle görüntü kalitesi çıtasını önemli oranda yükselten ürünler yer aldı. Standın ziyaretçileri, Sony'nin 4K HDR TV'lerinden ve ayrıntılı, üç boyutlu işitsel özellikler sunan ses donanımdan kameralara, projeksiyon cihazları ve oyun konsollarına kadar birçok ürünü görme imkanına sahip oldu. Ziyaretçiler, talep ettikleri şekilde, eğlence içeriğinin keyfini çıkarabileceği ve heyecan duyabilecekleri yolları genişletecek şekilde tasarlanan Sony’nin geniş ürün yelpazesiyle uygulamalı bir deneyim yaşadı.

4 Ocak Çarşamba günü düzenlenen Sony basın toplantısında Sony Corporation Başkanı ve CEO'su Kazuo Hirai, izleyicilere Sony'nin ilk 4K BRAVIA® OLED TV serisi olan A1E serisinin görücüye çıkarılmasıyla başlayıp giderek genişleyen HDR-destekli ürünleri ve ilgili içerik dünyasını tanıttı. Kazuo Hirai daha sonra, Sony'nin tüketici elektroniği alanıyla ilgili olanaklarını genişletmeyi amaçlayan girişimlerinin yanı sıra şirketin, müşterilerin gündelik yaşamlarını zenginleştirip onlara ilham veren ve meraklarını karşılayan geniş ürün yelpazesine değindi.

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