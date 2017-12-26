SOMFY ile evde sinema keyfi

Evde Film Gecesi…

Beyaz perdeyi seviyorsanız, şimdi bu keyfi sinemaya gitmek yerine evinizde de doyasıya yaşayabilirsiniz. Koltuğunuzda rahatça otururken, sadece tek bir tıklamayla Somfy Motorlu Projeksiyon Perdenizi indirin ve jaluzilerinizi kapatın. Kendinizi yaşayacağınız konfora ve büyük keyfe hazırlayın… Ev otomasyonu, ideal ortamı koltuğunuzdan kalkmadan kolayca yaratmanıza olanak sağlıyor.

Somfy ile film perdenizi, motorlu jaluzinizi, aydınlatmanızı ve hatta ses/görüntü sisteminizi tek bir uzaktan kumanda, tablet ya da akıllı telefon ile kontrol edebilirsiniz.



Teknolojik, estetik ve pratik…

Somfy Motorlu Projeksiyon Perdesi, filminiz bittikten sonra yukarı doğru sarılarak kompakt bir ünite haline geliyor. Genellikle duvara monte edilse de isteğe bağlı olarak estetik ve çekici bir çözüm için tavana da entegre edilebiliyor.