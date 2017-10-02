SOFA HOTEL VE MARRIOTT INTERNATIONAL GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Nitelikli hizmet, keyifli konaklama, merkezi konum ve çağdaş tasarım, yemek sanatı, teknik detaylar gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda Autograph Collection çatısı altına katılan Sofa Hotel, her biri kendi alanında kendini kanıtlamış özel ve farklı oteller arasına girerek iddiasını ortaya koydu. Sofa Hotel’in mükemmeliyetçi hizmet anlayışını Marriott International’ın uluslararası deneyimiyle birleştiren bu işbirliği sayesinde Sofa Hotel, önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışında bu işbirliğinden aldığı güçle markasının sayısını artırmayı hedefliyor. Marriott International’ın seçkin ve tutkulu bağımsız otel koleksiyonu olan Autograph Collection’da şuan 30’a yakın ülkeden ve dünyanın en çok tercih edilen destinasyonlarında yer alan toplam 125 otel bulunuyor.



Yakın gelecekte 5 otel daha açılmak üzere toplam 130 otele ulaşması hedefleniyor. Autograph Collection, 5 yıllık bir geçmişe rağmen dünyada en fazla tercih edilen Marriott ürünlerinin başında geliyor. Sahip olduğu niteliklerle benzersiz olan Autograph Collection otelleri, zengin karakterleri ve nadir ayrıntıları değerlendirilerek özel olarak seçiliyor. Otellerin benzersiz tasarımları, farklı konuk deneyimleri ve bulundukları lokasyolardaki anlamlı roller bu ayrıntıların omurgasını oluşturuyor.

Marriott International Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pogda Demircan Marriott International ile ilgili olarak “Yaklaşık bir yıl önce Marriott International Starwood Hotels & Resort’u satın alarak dünyanın en büyük otel firması oldu” diyen Demircan sözlerine, “Marriott’un bugün 125 ülkede 30 marka altında 6,200’ün üzerinde otelle misafirlerine benzersiz konaklama seçenekleri ve eşsiz tecrübeler sunuyor.



Ayrıca, Marriott Rewards ve SPG gibi sektörün en başarılı iki misafir sadakati programının bir araya gelmesi, 100 milyonun üzerinde üyeyle dünyanın en büyük sadakat programlarından birine sahip olmamızı da sağladı” diyerek devam etti. Türkiye’de de hızla büyümeye devam ettiklerini belirten Demircan konuşmasına şu sözlerle devam etti; “13 marka altında 5,600’un üzerinde oda sayısıyla 26 otellik portföyümüze, önümüzdeki 3 yılda açılması planlanan 11 oteli daha ekleyecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz”. 2020 hedeflerinde otel sayısını 50’nin üzerine çıkması olduğunu söyleyen Demircan, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu, özellikle de dönüşüm projelerinde büyük potansiyel gördüklerine dikkat çekti.

“Markamızı yurtiçinde ve yurt dışında daha geniş kitlelere yaymamız için büyük bir fırsat”





Türk turizminin içinden geçtiği bu süreçte Sofa Hotel için böylesine önemli bir işbirliğine imza attıkları için son derece mutlu olduğunu belirten Sofa Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Uluslararası alanda çok güçlü bir markayla yaptığımız bu işbirliği her iki taraf açısından da büyük avantajlar sağlayacak. Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott Grubu’nun niş otel markası olan Autograph felsefesi, bizim Sofa olarak ortaya çıkış hedeflerimizle örtüşüyor. Autograph Collection’la hayata geçirdiğimiz bu işbirliği sayesinde sunduğumuz kaliteli hizmetin de bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Autograph Collection’un tüm dünyadaki ‘iyilerle çalışma’ felsefesi de bizim hedeflerimizle örtüşüyor. Bu işbirliğini, markamızı dünyada daha geniş bir hedef kitleye yaymamız için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Hedeflerimiz bu otelle de sınırlı değil. Sofa ve Autograph olarak İstanbul dışındaki şehirler ve yurt dışında başka metropollerde de otel açma hedefiyle ilerleyeceğiz. Amacımız bu işbirliği ile beş yıl içerisinde bu markanın sayısını artırmak,” dedi.

Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren kişiye özel hizmet anlayışıyla öne çıkan Sofa Hotel, önemli bir işbirliğini hayata geçirdi. Dünyaca ünlü otel zincirlerinden Marriott International bünyesinde nitelikli otellerin yer aldığı Autograph Collection’la Türkiye’deki ilk oteli Sofa Hotel, müşteri odaklı hizmet anlayışını bir kere öne çıkarıyor.Basın Bülteni