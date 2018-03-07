Sodexo’dan cinsiyet eşitliği için 2025 taahhüdü

Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarına Yaşam Kalitesi Hizmetleri sunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Sodexo’nun global olarak belirlediği cinsiyet eşitliği politikası hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde aynı hassasiyetle gözetiliyor. Bu yıl cinsiyet eşitliği için 217 yıl beklemeyeceğiz dedik ve kendi kurumumuzda 2025 yılında bu eşitliği sağlayacağımız taahhüt ettik.Sodexo olarak, bir gün değil her gün Kadınlar Günü diyoruz çünkü ancak bu şekilde kadınların iş hayatında hak ettiği noktaya gelebilmesini sağlayabiliriz” dedi.



Dünya genelinde 427 bin çalışanıyla 80 ülkede hizmetlerini sürdüren Sodexo, kendi içinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için geri sayıma geçti. Cinsiyet eşitliği politikasıyla Fransa’da ödül alan Sodexo, Kadınlar Günü’nde global bir kampanyaya imza atarak 2025 yılında cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla sağlamayı taahhüt etti.

Sodexo’nun bu vizyonunun hizmet verdiği tüm ülkelere yansıdığını belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Biz de Türkiye’de sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil her gün bu hassasiyetle çalışıyoruz.

Bakış açımızın bir yansıması olarak kadın çalışan oranımızın Türkiye ortalaması üstünde olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” dedi. Zeytinoğlu, “Kadın çalışanlarımız yönetim kademesinin yüzde 19’unu, beyaz yaka çalışanların yüzde 42’sini, genel çalışan oranının ise yüzde 40’ını oluşturuyor. 2025 yılında global olarak belirlediğimiz hedefe ulaşarak şirket içinde eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Türkiye ekonomisi kadınlar ile yükselecek

Zeytinoğlu, “Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2017 yılında yaptığı araştırma, iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin oluşması için tam 217 yıl geçmesi gerektiğini gösteriyor. Artık tartışılmaması gereken bu konuda, öncü kimliğimizle hareket ederek özel projelerimizle iş dünyasında kadınların daha fazla yer almasını sağlayacak adımlar atıyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine kadınların gücüyle ulaşacağını belirten Zeytinoğlu, “Kadınların iş gücüne katılımı, ülke ekonomisi için de büyük anlam ifade ediyor” dedi



Geleceğin kadın iş gücüne yatırım yapıyoruz

Türkiye’de geleceğin kadın iş gücünü oluşturacak gençlere destek olmak için özel bir proje başlattıklarını anlatan Zeytinoğlu, “Kadın istihdamını arttırmak ve kadın iş gücüne destek olmak için Türkiye’de aşçılık eğitimi veren meslek liselerine atölyeler açıyoruz.Şu ana kadar 3 okulda atölye açtık. Destek olduğumuz okullarımızda aşçılık atölyesi açmakla yetinmiyoruz bu okullarda okuyan öğrencilerimizin uygulamaları derslerde ihtiyaçları olacak tüm malzemeleri tedarik ediyoruz.En önemlisi ise öğrencilerimizin Sodexo çatısı altında staj yapmasını ve başarılı olanların kadromuza dahil olmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 okulda daha atölye açmaya hazırlanıyoruz” dedi.