SOCAR Türkiye, 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde ‘Altın Vana’ ödülüne layık görüldü

Türkiye enerji piyasasının, kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi yapıldı. Antalya’da gerçekleştirilen zirveye katılan SOCAR Türkiye üst yönetimi, enerji, çevre, iş güvenliği ve ekonomi alanlarında bürokratlar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde, uzun yıllardır Türkiye enerji sektörüne katkıda bulunan SOCAR Türkiye, ‘Altın Vana’ ödülüne layık görüldü. Ödülü, SOCAR Türkiye adına İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’den aldı.

Ödülle ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, şirketin ve iştiraklerinin tüm çalışmalarını çevre ve insan sağlığı merkezinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, enerjiye yaptığı katkıyla sektörün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Tamamlandığında yatırım değeri 19.5 milyar dolara ulaşacak, ülke tarihinin en büyük projelerine imza atarken çevresel etkileri gözeten uygulamaları benimsiyor, iş süreçlerinde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen gösteriyoruz” dedi. ‘Altın Vana’ ödülünden duydukları gururun altını çizen LeCompte, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre, eğitim, spor, kültür ve sanat konularına desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. SOCAR Türkiye’nin tüm enerjisiyle toplumsal değer yaratmak, çevreye ve insanlığa fayda sunmak için çalıştığını anlatan LeCompte, “Her zaman evrensel değerleri temel alarak insana ve çevreye yatırımı esas kabul ediyoruz” diye konuştu.

Basın Bülteni