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Sistemi sorunsuz taşımanın dayanılmaz hafifliği

15 Kasım 2016 Salı 11:30
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Dünyanın önde gelen yedekleme ve iş sürekliği yazılımı StorageCraft, yeni ‘VirtualBoot for vSphere’ teknolojisiyle sanal ortama taşınma işlerini çok daha kolay ve hızlı gerçekleştiriyor. Artık StorageCraft yedek dosyaları sadece birkaç tıklama ve minimum kapalı kalma zamanı ile VMWare ESXi platformuna taşınabiliyor. Üstelik dönüştürme için bekleme yapmadan veya ek bir cihaz kullanmadan.

Sistemi sorunsuz taşımanın dayanılmaz hafifliği
İster donanımınızı değiştirin, bakım veya yükseltme gerçekleştirin, isterseniz sadece yedeklerinizi test ediyor olun. Taşınma işlemleri her zaman sıkıntılıdır. Eski sistemdeki veriyi okumak ve yeni sisteme taşımak genelde bir çeşit dönüştürme işlemi gerektirir. Ancak bu işlem sistem kaynaklarının tüketilmesine neden olur. Ayrıca işlem sırasında herhangi bir anda sorun çıkabilir. Sanal makinede sorun oluştuğunda fiziksel makineye geri dönebiliyor olmanız önemli. Bununla birlikte sanal taşıma işlemleri kapalı kalma zamanı gerektirebilir ve verinin büyüklüğüne göre iş yoğunluğu fazla olan firmalar için bu durum sorun oluşturur.

Sistem taşıma yönteminizi değiştirme vakti!
StorageCraft Türkiye Ürün Müdürü Can Erginkurban’in verdiği bilgiye göre, sisteminizi artık ESXi’ye taşınmak için yeni bir yöntem var. “StorageCraft, yedek dosyaları doğrudan VMware ESXi üzerinde hızlıca çalıştırabilmenizi sağlayan patentli ‘VirtualBoot for vSphere’teknolojisini duyurdu” bilgisini paylaşan Can Erginkurban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni özellik ilk defa bu yılın Ağustos ayında Las Vegas’da gerçekleştirilen VMworld konferansında tanıtıldı. StorageCraft’, burada ‘Best of VMworld 2016 Gold Award’ ödülüne layık görüldü ve bu ödülü almaya hak kazanan tek yedekleme firması oldu.”

VirtualBoot for vSphere Nasıl Çalışıyor?
Bu yeni özellik, StorageCraft ShadowProtect SPX ürününün bir parçası. VirtualBoot for vSphere;
ShadowProtect yedek imajlarını doğrudan ESXi üzerinde sanallaştırır,
Fiziksel veya başka hipervizör üzerinde çalışan sanal makineleri çok kısa sürede temelli olarak ESXi üzerine taşır,
Üretim sistemleri üzerinde kolayca testler gerçekleştirebilmenizi sağlar.
Taşıma işlemi tamamlandığında sanal makine, StorageCraft yedek imajından tamamen bağımsız çalışabilir duruma gelir.
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