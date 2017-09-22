banner181
Ana SayfaGÜNCEL

SİNPAŞ’IN "GÖKORMAN" PROJESİ YEŞİLİ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURUYOR

22 Eylül 2017 Cuma 14:24
Bu haber 930 kez okundu

Gayrimenkul sektöründeki 43 yıllık deneyimi ile daima yeniliklere öncülük eden ve proje geliştirdiği bölgeleri cazibe merkezi haline getiren Sinpaş, Anadolu yakasındaki 18. projesi Gökorman ile yine yepyeni bir konsepte imza atıyor. Çekmeköy Ormanı manzaralı Gökorman; ağaçlarla çevrili katları, yeşili gökyüzüyle buluşturan özgün mimarisi ve 100 metre yükseklikte bile ağaçlara dokunabilecek kadar doğayla iç içe olma ayrıcalığı ile İstanbul’u yepyeni bir yaşamla tanıştıracak.

SİNPAŞ'IN
Sinpaş GYO’nun Anadolu Yakası’ndaki en yeni projesi Gökorman; yeşil ve modern mimarisiyle dünyanın en güzel kentlerinden İstanbul’a yakışacak bir proje olarak hayata geçmeye hazırlanıyor. Gökorman, şehri ve doğayı buluşturan modern mimari anlayışıyla yaşam konforu ve yatırım arayışında olan herkesi cezbediyor. Şile yolu üzerinde yükselecek Gökorman ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan yeşil mimarisiyle İstanbul Anadolu Yakası’nın göz kamaştıran yıldızı olmaya aday.

"Pencerenizi uçsuz bucaksız orman manzarasına açın"
Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer: ‘Sinpaş’ın farkı; kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girip, oraları cazibe merkezi haline getirmek. Bundan 40 yıl öncesinin Türkiye’sinde ev inşa etmek, adeta ustaların elinde olan, küçük ve bireysel girişimlerdi. O dönemde kurumsal firmalar hele hele ülke düzeyinde markalaşmış kurumlar yoktu. Sinpaş, böyle bir ortamda marka projelerle yazlık evler ve siteler yapma hedefi ile yola koyulan ilk şirket oldu. 43 yıldır hep farklı ve yenilikçi olabilmek için çalıştı ve sayısız ilklere imza attı. Bu illkler Superbrands 2016 Türkiye’de bize, gayrimenkul alanında özel sektörün iki defa üst üste seçilen tek ‘süper marka’sı ünvanını kazandırdı.’ dedi. Dünyada çevre dostu ve kendine yeten binaların ihtiyaç haline geldiğini, yaşayan, nefes alan ve oksijen üreten dikey projelerin geleceğin mimarisine aday olduğunu vurgulayan Gacemer, bu mimarinin bir örneği olan Gökorman’ı şöyle anlattı:

“Gökorman; ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan doğası, modern mimarisi ve yatırım değeriyle, yeşili gökyüzüyle buluşturuyor. Projemiz özgün mimarisiyle İstanbul’a nefes aldıracak. Pencerenizi gökyüzü ve orman manzarasına açacağınız Gökorman’da doğanın güzelliklerine komşu olacaksınız. Cephesinde taşıdığı 200 ağaç ve 2000’den fazla peyzaj bitkisiyle yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştürecek Gökorman size nefes aldıracak. Gökorman, sakinlerine Anadolu Yakası’nın kalbinde kentli kimliğin yanı sıra doğaya ne kadar yakın olduklarını da hissetme olanağı sunacak. Yatırımcısına da giderek artan değer kazandıracak. ”

Avantajlı lokasyon, yatırım değerini de artırıyor
1+1 daireden 4+1 daire tipine kadar farklı seçeneklerle planlanan Gökorman’da yer alan ev tiplerinin %70’i 100 m2’den büyük dairelerle ailelere seslenirken, geri kalan daireler ise iş merkezlerine ve metroya yakınlığı ile genç profesyonelleri hedefliyor. Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yükselecek Gökorman, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Metro’ya 4 dakika, 3. Köprü ve TEM’e birkaç dakika mesafede olmasıyla çok avantajlı bir lokasyona sahip. Gökorman’ın kolay ulaşım sağlanan avantajlı konumu, aynı zamanda ideal bir yatırım fırsatı da sunuyor. Gökorman, köklü eğitim kurumlarına, gelişmiş donanımlı sağlık kuruluşlarına, alışveriş ve iş merkezlerine yakınlığıyla da öne çıkıyor.

Sizin için özel tasarlanan ‘Şeffaf Odalar’
Gökorman’da ısıtma sistemine sahip, camla kaplı ‘Şeffaf Odalar’da manzaranın ve güzelliklerin tadı dört mevsim doyasıya çıkarılacak. Yaz-kış demeden göz alıcı manzaranın tadını çıkarabileceğiniz Şeffaf Odalar’da ister dinlenecek, isterseniz dostlarınızla keyif vakit geçireceksiniz.

Sağlıklı ve zinde hayat için tüm detaylar planlandı 
Rekreasyon alanları, çok amaçlı spor merkezi, yürüyüş yolu ve kapalı havuz imkanları ile sağlıklı ve zinde hayata sahip olmak çok kolaylaşacak. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çarşınız da yanı başınızda.

Lansmana özel fiyat avantajı
330 milyon TL yatırım bedeli ile Gökorman, lansmana özel sunduğu %10 indirim avantajının yanısıra, %5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Sinpaş Gökorman Proje Künyesi:
Lokasyon : İstanbul /Şile Yolu - Ümraniye

Toplam Arsa Alanı : 11.200 metrekare

Toplam Daire Sayısı : 420 (% 70’ini 100 m2 üzeri daireler oluşturuyor )

Fiyat Aralığı : 359.000-1 milyon 665.000 TL

Web Sitesi : www.sinpasgokorman.com

Telefon : 444 1 440

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.