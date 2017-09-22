SİNPAŞ’IN "GÖKORMAN" PROJESİ YEŞİLİ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURUYOR

Sinpaş GYO’nun Anadolu Yakası’ndaki en yeni projesi Gökorman; yeşil ve modern mimarisiyle dünyanın en güzel kentlerinden İstanbul’a yakışacak bir proje olarak hayata geçmeye hazırlanıyor. Gökorman, şehri ve doğayı buluşturan modern mimari anlayışıyla yaşam konforu ve yatırım arayışında olan herkesi cezbediyor. Şile yolu üzerinde yükselecek Gökorman ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan yeşil mimarisiyle İstanbul Anadolu Yakası’nın göz kamaştıran yıldızı olmaya aday.



"Pencerenizi uçsuz bucaksız orman manzarasına açın"

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer: ‘Sinpaş’ın farkı; kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girip, oraları cazibe merkezi haline getirmek. Bundan 40 yıl öncesinin Türkiye’sinde ev inşa etmek, adeta ustaların elinde olan, küçük ve bireysel girişimlerdi. O dönemde kurumsal firmalar hele hele ülke düzeyinde markalaşmış kurumlar yoktu. Sinpaş, böyle bir ortamda marka projelerle yazlık evler ve siteler yapma hedefi ile yola koyulan ilk şirket oldu. 43 yıldır hep farklı ve yenilikçi olabilmek için çalıştı ve sayısız ilklere imza attı. Bu illkler Superbrands 2016 Türkiye’de bize, gayrimenkul alanında özel sektörün iki defa üst üste seçilen tek ‘süper marka’sı ünvanını kazandırdı.’ dedi. Dünyada çevre dostu ve kendine yeten binaların ihtiyaç haline geldiğini, yaşayan, nefes alan ve oksijen üreten dikey projelerin geleceğin mimarisine aday olduğunu vurgulayan Gacemer, bu mimarinin bir örneği olan Gökorman’ı şöyle anlattı:



“Gökorman; ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan doğası, modern mimarisi ve yatırım değeriyle, yeşili gökyüzüyle buluşturuyor. Projemiz özgün mimarisiyle İstanbul’a nefes aldıracak. Pencerenizi gökyüzü ve orman manzarasına açacağınız Gökorman’da doğanın güzelliklerine komşu olacaksınız. Cephesinde taşıdığı 200 ağaç ve 2000’den fazla peyzaj bitkisiyle yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştürecek Gökorman size nefes aldıracak. Gökorman, sakinlerine Anadolu Yakası’nın kalbinde kentli kimliğin yanı sıra doğaya ne kadar yakın olduklarını da hissetme olanağı sunacak. Yatırımcısına da giderek artan değer kazandıracak. ”



Avantajlı lokasyon, yatırım değerini de artırıyor

1+1 daireden 4+1 daire tipine kadar farklı seçeneklerle planlanan Gökorman’da yer alan ev tiplerinin %70’i 100 m2’den büyük dairelerle ailelere seslenirken, geri kalan daireler ise iş merkezlerine ve metroya yakınlığı ile genç profesyonelleri hedefliyor. Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yükselecek Gökorman, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Metro’ya 4 dakika, 3. Köprü ve TEM’e birkaç dakika mesafede olmasıyla çok avantajlı bir lokasyona sahip. Gökorman’ın kolay ulaşım sağlanan avantajlı konumu, aynı zamanda ideal bir yatırım fırsatı da sunuyor. Gökorman, köklü eğitim kurumlarına, gelişmiş donanımlı sağlık kuruluşlarına, alışveriş ve iş merkezlerine yakınlığıyla da öne çıkıyor.



Sizin için özel tasarlanan ‘Şeffaf Odalar’

Gökorman’da ısıtma sistemine sahip, camla kaplı ‘Şeffaf Odalar’da manzaranın ve güzelliklerin tadı dört mevsim doyasıya çıkarılacak. Yaz-kış demeden göz alıcı manzaranın tadını çıkarabileceğiniz Şeffaf Odalar’da ister dinlenecek, isterseniz dostlarınızla keyif vakit geçireceksiniz.



Sağlıklı ve zinde hayat için tüm detaylar planlandı

Rekreasyon alanları, çok amaçlı spor merkezi, yürüyüş yolu ve kapalı havuz imkanları ile sağlıklı ve zinde hayata sahip olmak çok kolaylaşacak. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çarşınız da yanı başınızda.



Lansmana özel fiyat avantajı

330 milyon TL yatırım bedeli ile Gökorman, lansmana özel sunduğu %10 indirim avantajının yanısıra, %5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.



Sinpaş Gökorman Proje Künyesi:

Lokasyon : İstanbul /Şile Yolu - Ümraniye

Toplam Arsa Alanı : 11.200 metrekare

Toplam Daire Sayısı : 420 (% 70’ini 100 m2 üzeri daireler oluşturuyor )

Fiyat Aralığı : 359.000-1 milyon 665.000 TL

Web Sitesi : www.sinpasgokorman.com

Telefon : 444 1 440

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