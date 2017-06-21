banner181

banner197
banner208
Ana SayfaGÜNCEL

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:09
Bu haber 414 kez okundu

- Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor

Sınır kapısında bayram yoğunluğu
KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı vatanlarında geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümünün geçen haftadan bu yana sınır kapısından ülkelerine geçişleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan merkezde kayıt yaptırdıktan sonra gümrük sahasındaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli Mustafa Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, annesini, babasını ve kardeşlerini çok özlediği için bayramı Suriye'de geçirmek istediğini dile getirerek, "Evimiz Çobanbey'de, 5 yıldır ülkeme gidemiyorum. Orası benin vatanım. Ailemi görmek istiyorum, annem ve babam beni bekliyor. Şimdi ülkeme gidebildiğim çok mutluyum." dedi.

Beşir Hasan da Türkiye'de geçirdiği 5 yıldan sonra ilk defa ülkesine döneceğini, başta annesi olmak üzere uzun zamandır göremediği yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest olmasıyla son 8 günde yaklaşık 41 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.