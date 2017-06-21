Sınır kapısında bayram yoğunluğu

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı vatanlarında geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümünün geçen haftadan bu yana sınır kapısından ülkelerine geçişleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan merkezde kayıt yaptırdıktan sonra gümrük sahasındaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli Mustafa Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, annesini, babasını ve kardeşlerini çok özlediği için bayramı Suriye'de geçirmek istediğini dile getirerek, "Evimiz Çobanbey'de, 5 yıldır ülkeme gidemiyorum. Orası benin vatanım. Ailemi görmek istiyorum, annem ve babam beni bekliyor. Şimdi ülkeme gidebildiğim çok mutluyum." dedi.

Beşir Hasan da Türkiye'de geçirdiği 5 yıldan sonra ilk defa ülkesine döneceğini, başta annesi olmak üzere uzun zamandır göremediği yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest olmasıyla son 8 günde yaklaşık 41 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı