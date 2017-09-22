Simit Sarayı Hollanda'daki 11’inci mağazasını damrak’ta açtı

Hollanda’daki ilk mağazasını 2010 yılı ağustos ayında Den Haag’da hizmete sunan Simit Sarayı, Hollanda’da gördüğü yoğun ilgi üzerine 2011 yılının temmuz ayında ikinci mağazasını Rotterdam Lijnbaan’te sevenleriyle buluşturdu. Üçüncü mağazasını 2012 yılının aralık ayında AmsterdaM şehir merkezinin en ünlü ve işlek kavşağında açan Simit Sarayı, Hollanda’daki mağazalarında çok sevilen lezzetlerini paylaştı. Favori buluşma mekanı haline gelen Simit Sarayı mağazalarında Hollandalıların damak tadına uygun ürün inovasyon çalışmaları da yapılıyor.

318 metrekarelik iç ve dış ferah atmosferiyle Simit Sarayı Damrak mağazasında birbirinden lezzetli ürün seçenekleri bulunuyor. Mağazanın menüsünde, Doyurucu ve lezzetli kahvaltı seçeneklerinin yanı sıra, Köfte, Börek, pasta, dürüm, ev tipi kurabiye, tereyağlı ve çikolatalı kruvasan, muffin çeşitleri, çorba gibi günün her öğününe uygun tatlar yer alıyor. Mağaza, misafirlerine sadece lezzet değil keyif de sunuyor.

Basın Bülteni