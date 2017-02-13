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Signal’den, devrim niteliğinde yepyeni bir ürün

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:14
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SİGNAL WHITE NOW CC White Now Care Correction Whitening Signal, ağız bakımı ve anında beyazlık için en iyi iki formülünü bir üründe birleştirdi. Signal White Now CC…

Signal'den, devrim niteliğinde yepyeni bir ürün
Komple ağız bakımı ve beyazlık için iki farklı ürün arayışına son Devrim niteliğindeki yeni White Now CC, farklı ihtiyaçlarını tek diş macunu ile karşılamak isteyenlere, tek fırçalamada komple bakım ve anında beyazlık etkisini bir arada sunuyor.
Komple bakım ve tüm gün koruma Diş minesini güçlendirecek aktif mineraller ve diş etinin ihtiyaç duyduğu uzun süreli bakımı sağlayacak çinko ile zenginleştirildi. Komple bakım formülünün içinde White Now beyazlığı bulunuyor.

Anında beyazlık Beyazlık kategorisinin lideri ve White Now serisinde kullanılan mavi kovarin pigmentlerinin mucidi Signal, mavi kovarini ilk defa beyaz bir diş macunu formülüne uyguluyor. Signal White Now CC, ilk fırçalamadan itibaren dişteki renk kusurlarını gidermeye yardımcı olurken dişlerin doğal bir ışıltı ile bembeyaz olmasını sağlıyor ve diş minesini koruyor.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 21,90 TL.

Signal White Now CC ile her şey #1GülüşüneBakar
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