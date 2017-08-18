Shell’in Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi’ne Büyük İlgi

Hem Türkiye hem de insanlık tarihi için büyük öneme sahip olan, Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’e 22 yıldır aralıksız destek veren Shell Türkiye, Stanford Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma projesine bu yıl da katkıda bulundu. Çatalhöyük’te 1993 yılında başlayan, Shell’in 1995 yılında destek vermeye başladığı ve günümüze dek aralıksız süren kazılar, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ian Hodder liderliğinde uluslararası bir ekip tarafından yürütülüyor. Kazı çalışmalarında Türkiye’den arkeologlar da görev alıyor.

“Buraya ilk kez gelenler, tamamen yanlış bir kazı alanına geldiklerini düşünebilirler çünkü ellerinde küçük dişçi aletleri ve fırçalarla farklı diller konuşan yüzlerce kişinin, iğneyle kuyu kazar gibi, bir dönem binlerce kişinin yaşadığı bir kenti itinayla yeryüzüne çıkardığını görmek onları şaşırtır. Oysa 9000 yıllık bir binayı veya eşyayı, kısacası çok kıymetli bir insanlık mirasını toprağın altından çıkarmak işte bu kadar özen ister.” Bu sözler, dünyanın önde gelen arkeologlarından biri olan ve 1993 yılından bu yana Çatalhöyük Neolitik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını yöneten Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ian Hodder’e ait.

Prof. Dr. Ian Hodder’ın her yıl dünyanın farklı yerlerinden ve Türkiye’den 150’ye yakın arkeologla birlikte yürüttüğü kazı çalışmaları, 9000 yıllık kültürel mirasın izlerini ortaya çıkarıyor. Kazı çalışmalarına 22 yıldır destek veren Shell Türkiye, 2003 yılından bu yana eğitim alanında uzman arkeologların liderliğinde düzenlediği “Shell Çatalhöyük Arkeoloji Atölyeleri” ile de kültür mirasımızı tanıma, koruma ve sahiplenme farkındalığı yaratmayı amaçlıyor. Bu yıl 623’ü çocuk ve 115’i yetişkin olmak üzere 738 kişinin, bugüne kadar ise 8.000’e yakın katılımcının ücretsiz olarak yararlandığı atölye etkinliklerinin sonunda katılımcılara, “kültürel emanetlerin koruyucusu” sertifikası veriliyor. Çatalhöyük çevresinde yaşayan çocuklara ve yetişkinlere Çatalhöyük’ü tanıtmak amacıyla 2003 yılında başlatılan proje, yetişkinlerin ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa süre içinde de Çatalhöyük’teki tarihi mirasın öneminin geniş bir kitle tarafından keşfedilmesini sağladı.

Çatalhöyük’ü İngiltere Başkonsolosu Judith Slater ziyaret etti

Shell Çatalhöyük Yaz Atölyesi’ni bu yıl İngiltere Başkonsolosu Judith Slater ile birlikte ziyaret eden Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Shell Türkiye olarak ülkemizin kültürel mirasına dair duyarlılığımızla Çatalhöyük’te uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırma projesine katkıda bulunuyor, eğitim uzmanı arkeologların liderliğinde düzenlediğimiz atölyeler ile bu değerli kültürel mirasımızın daha fazla korunması ve sahiplenilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Her yıl daha fazla sayıda katılımın olduğu atölyemizin katkısını atölyeye katılan çocuklarımız, ebeveynler ve yetişkinlerin Çatalhöyük’ten ayrılırken ifade ettikleri memnuniyetten ve atölye için her yıl artan ilgiden görebiliyoruz.” diye konuştu.

İngiltere Başkonsolosu Judith Slater ise; “Türkiye tarihi miras açısından çok zengin bir ülke ve Çatalhöyük de en önemli kültürel miraslardan biri. Çatalhöyük’ü ilk kez ziyaret ettim ve gördüklerimden çok etkilendim. Medeniyetin başlangıcına yaptığım yolculuk, Prof Dr. Ian Hodder’ın anlatımıyla birlikte müthiş bir etki yarattı ve Anadolu’nun kültürel mirasının korunması için Prof. Dr. Ian Hodder ve ekibinin yaptıklarına hayranlık duydum. Shell Türkiye’nin bu önemli kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesiller tarafından tanınmasına yaptığı katkı oldukça değerli” dedi.