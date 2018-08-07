Shell’den yine bir ilk

Shell&Turcas, Mart ayında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliği ile başlattığı “Shell’de Kadın Enerjisi” projesi ile kadınların akaryakıt sektöründe çalışma hayatına katılmasını destekliyor. Sektörde ilk olan proje ile 5 yılda 5000 kadına iş sağlanması hedefleniyor.Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülen proje, hedeflediği ivme ile başarıyla ilerliyor. Proje kapsamında kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı veriliyor.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı tarihten bu yana akaryakıt sektöründe ilkleri gerçekleştiren Shell&Turcas, LPG tankeri sürücüsü olmayı hedefleyen Fatma Bilici’ye fırsat vererek yine bir ilke imza attı. Antalya’da LPG Sevkiyat Yöneticisi olarak çalışan Fatma Bilici, aldığı eğitimlerle Türkiye’nin ilk kadın LPG tankeri sürücüsü oldu. Kız Meslek Lisesi mezunu olan Bilici, sektörde 8.5 yıllık tecrübeye sahip. Sevkiyat sorumlusu olduktan ve sürücülerle iletişimi arttıktan sonra ağır vasıtalara ilgisinin arttığını söyleyen Fatma Bilici, bu işe nasıl karar verdiğini şöyle açıkladı: ’’Bir gün ben de tanker kullanacağım, dedim, bunu bir meydan okuma olarak gördüm. Bu isteğimi Operasyon Müdürüme ve Shell&Turcas’ın yetkililerine ilettim, onlar da beni yüreklendirdiler ve kesin kararımı verdim.’’

Fatma Bilici, bu kararının ardından tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli olan eğitimleri almaya başladı. 90 saatlik Defansif Sürüş Eğitimi, 36’şar saatlik Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitimleri (SRC2, SRC4, SRC5) ve LPG yetkili personel eğitimi gibi mesleki eğitimlere ek olarak İlk Yardımcı Eğitimi, Sürüş Eğitimleri, Psikoteknik ve Yangın Eğitimleri aldı. Bilici “Bu süreç içerisinde ayrıca Shell tarafından koçluk ve liderlik eğitimleri de aldım. Bu sayede işimi daha kolay ve severek yapıyorum’’ diyerek Shell&Turcas’ın kendisini her aşamada desteklediğini vurguladı. LPG tanker sürücüsü olma kararını ailesinin de desteklediğini söyleyen Bilici, kadın elinin değdiği her işin başarılı olacağına inandığını, bundan sonraki hayalinin arkadaşlarını cesaretlendirerek kadınlardan oluşan bir filonun oluşumuna destek sağlamak olduğunu belirtti.

Shell&Turcas CEO’su Felix Faber “Çalışmalarımızı yürütürken toplumun ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yaparak, ülke ekonomisine ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Odaklandığımız önemli alanlardan biri kadınlara iş hayatında fırsat eşitliği sunulması. Akaryakıt sektöründe öncü çalışmalara imza atan şirket olarak,başarı ile devam eden “Shell’de Kadın Enerjisi” projemizi destekleyen ilk kadın LPG tanker sürücüsünü teşvik etmek bizler için mutluluk verici. Fatma’yı cesaretinden dolayı kutluyor, iş hayatında başarılar diliyorum. Shell&Turcas olarak kadınların her zaman destekleyeceğimizi belirtir, bu güzel girişimin tüm kadınlara cesaret vermesini temenni ederim” dedi.