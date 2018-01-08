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Sevgililer Günü'nde O'na teknolojiyi armağan edin

Plantronics’in Sevgililer Günü’ne özel kulaklık modelleri, hediye seçiminde zorlananlar için en ideal alternatiflerden biri. Her tarza hitap eden şık ve kullanışlı Plantronics modelleriyle O’nun kalbini bir kez daha fethedebilirsiniz

Sevgililer Günü'nde O'na teknolojiyi armağan edin

Plantronics’in Sevgililer Günü’ne özel kulaklık modelleri, hediye seçiminde zorlananlar için en ideal alternatiflerden biri. Her tarza hitap eden şık ve kullanışlı Plantronics modelleriyle O’nun kalbini bir kez daha fethedebilirsiniz

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:54
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Sevgililer Günü'nde O'na teknolojiyi armağan edin

Yılın en romantik günü hiç kuşkusuz Sevgililer Günü.  Ancak Sevgililer Günü, sevgiliye ne hediye alsam telaşını da beraberinde getiriyor. Sevgilisine bu yıl teknolojik bir hediye almak isteyenler, Plantronics’in yeni kulaklık modellerine göz atabilir. Plantronics’in kalite, tasarım, ses teknolojisi ve kullanım kolaylığı sunan kulaklıkları sevgiliniz için ideal bir seçim olabilir. 

Sportif ve renkli
Plantronics’in kablosuz kulak içi modellerinden olan BackBeat FIT 2 su geçirmez özelliği ile hediye alternatifleri arasında başta geliyor. Sadece 24 gram ağırlığa sahip kulak içi kablosuz kulaklık, antrenman sırasında kablo karmaşası yaşamanızın önüne geçiyor. Fosforlu tasarımıyla karanlıkta ya da dış ortamda yaptığınız antrenmanlarda fark edilmenizi sağlayan BackBeat FIT2’in, geniş renk yelpazesiyle de renkli kişiliğinizi yansıtabilirsiniz. Günlük hayatta da kolaylıkla kullanılabilen kulaklığın 8 saatlik dinleme süresi ve 10 metreye kadar çekim alanı da tatmin edici düzeyde.

Kafa üstü tercih edenlere
Kablosuz kulaklık modelleriyle müzik keyfini doyasıya yaşatan Plantronics’te, BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 modelleri kafa üstü kulaklık arayanlar için en ideal kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Farklı renk seçenekleri bulunan kulaklık, hafif ve sportif tasarımıyla genç bir duruş sergiliyor. P2i'nin terlemeye karşı dayanıklı nano kaplama teknolojisine sahip olan BackBeat FIT 500 ve FIT 505, 18 saate varan kablosuz kullanımıyla da dikkat çekiyor. Şarjınız bitse bile, kısa sürede şarj edilebilen kulaklığı 3,5 jak girişli kablosuyla da süresiz dinleyebilirsiniz. 

Hafifliği ön planda
Özel örgü tasarımı ve P2i nano kaplamasıyla dikkat çeken BackBeat FIT 305, boyun bölgesindeki klipsi sayesinde her türlü antrenman için sağlam bir duruşa sahip. 14 gram ağırlığı ile gün boyu rahat bir şekilde müzik keyfinizi yaşayabileceğiniz kulaklık, Bluetooth 4.1 ile 10 metreye kadar çekim alanı sunuyor. Tek şarjla 6 saatlik kullanım imkanı sunan BackBeat FIT 305’i, 15 dakikalık kısa şarj süresiyle 1 saate kadar dinleyebilirsiniz. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 17:18
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