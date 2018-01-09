Sevdikleriniz Kusursuz Saçlarıyla Sevgililer Günü’nde Göz Kamaştıracak

Parlak ve sağlıklı saçlar, moda ne olursa olsun, her kadının hayali… Kadınlar her zaman güzel ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor ancak bakımlı ve güçlü saçlar derinlemesine bakım gerektiriyor. Kullanılan saç şekillendiriciler ise saçlara hasar verebiliyor. İçeriğindeki keratin ve badem yağı ile saçları hem şekillendirirken hem de bakım yapan Keratin Protect Serisi ile sevdiklerinize bu yılın en güzel hediyesini verin!

Dünyaca ünlü kişisel bakım markası Remington’ın 80. kuruluş yılına özel tasarladığı Keratin Protect Serisi ile en bakımlı saçlar sevdiklerinizin olacak. Saç şekillendirmeyi son derece pratikleştiren yeni Keratin Protect serisi ile sevdikleriniz her gün yeni ve farklı hissedecek.

Otomatik saç maşasından döner başlı saç fırçasına, akıllı düzleştiriciden tong saç şekillendiricisine kadar saç bakımı konusunda bütün ihtiyaçlara uygun tasarlanan Keratin Protect Serisi, özel yüzeyi sayesinde de saçları besleyerek koruma sağlayacak.

İçeriğindeki keratin ve badem yağlı yüzeyi özelliğiyle saçları zarar vermeden şekillendiren Keratin Protect serisiyle, kuaföre gitmek için zaman harcamadan evde kolayca saç bakımı gerçekleştirilebilecek.

Pratik kullanımı ve seramik plakaları ile sağlıklı ve bakımlı saçlara bir arada sahip olmanız için tasarlanan Keratin Protect Serisi akıllı özellikleri ve şık tasarımlarıyla sevgilinizi kendine hayran bırakacak.

Keratin Serisi Satış Fiyatları:

S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici Satış Fiyatı: 319,90 TL

CB7480 Keratin Protect Düzleştirici Fırça Satış Fiyatı: 359,90 TL

AC8820 Keratin Protect Saç Kurutma Makinesi Satış Fiyatı: 299,90 TL

CI8019 Keratin Protect Otomatik Saç Maşası Makinesi Satış Fiyatı: Auto Curler 499,90 TL

CB8338 Keratin Protect Isıtma Hacim Fırçası Satış Fiyatı: 279,90 TL

AS8810 Keratin Protect Döner Başlıklı Fırça Satış Fiyatı: 299,90 TL

CI83V6 Keratin Protect 19-28mm Saç Maşası Satış Fiyatı: 249,90 TL