Sertrans Logistics müşterileri iftarda buluştu

Sertrans Logistics, dün gece Swissotel The Bosphorus’da müşterileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar organizasyonunda davetliler musiki dinletisi eşliğinde huzur dolu bir akşam geçirdi.

Keleş: Sürdürülebilir büyüme için çalışıyoruz

Sertrans Logistics'in geleneksel iftar organizasyonunda açılış konuşması yapan Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, "Huzuruyla birlikte kapımızı çalan Ramazan ayında iftarlar bir araya gelmemize vesile oluyor" dedi. Sertrans Logistics olarak paydaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Keleş, "Tüm paydaşlarımızın çıkarlarını koruyarak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz çerçevesinde marka değerimizi yükseltmek üzere üstün bir gayretle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

'Yılın lojistik şirketi olarak hedeflerimize yürüyoruz'

Sertrans Logistics'in 2017'deki çalışmaları konusunda da bilgi veren Keleş, "2017 yılında 3 temel yatırıma odaklandık; TURQUALITY, Ar-Ge merkezimiz ve yeni depo yatırımımız. Sektörümüzde TURQUALITY programına layık görülen ilk firmalardan biri olmak bize çok büyük bir ivme kazandıracak. Ayrıca şirketimizin süreçlerini dijitalize etmeyi, yepyeni teknolojik ürünler ortaya koyarak sektör bağımsız katma değerli işler yapmayı hedeflediğimiz Ar-Ge merkezimiz için 28 Nisan’da resmi başvurumuzu tamamladık. Bunların yanında depolama alanında da yeni yatırımımızı hayata geçireceğiz. 30 bin m2'lik alana sahip mezzanine donanımlı depomuzu inşa ediyoruz. 2017 sonunda faaliyete geçmesini planladığımız bu tesisle 200 kişilik ek istihdam yaratacağız. Yılın lojistik şirketi unvanıyla çok başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Sertrans Logistics Hakkında

Sertrans Logistics, uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık hizmetlerinin yanında, Tedarik Zinciri Yönetimi’nde verdiği katma değerli lojistik hizmetleriyle 28 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağıdır. Sertrans Logistics, sektöründe sağladığı yüksek müşteri memnuniyetini; tedarik zincirinin her aşamasında uyguladığı doğru, hızlı, hatasız, sürekli ve şeffaf iş yapma prensibiyle oluşturmuştur. Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, ileri IS teknolojileri, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış ofisleri ve sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepoları ile Sertrans Logistics, müşterilerinin dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm getiren güçlü ve deneyimli bir yönetim uzmanıdır. 2013 yılı sonunda Avrupa’ya yönelik hayata geçirdiği inovatif ürünü “IQ+ SHUTTLE: Uçak Hızında Karayolu Taşımacılığı” hizmeti ile ithalatçı ve ihracatçı firmalara hız ve maliyet avantajı sunarak, Avrupa pazarında daha da rekabetçi olmalarına destek vermektedir. Avrupa’daki direkt hatlarıyla 19 ülkeye ve 80’den fazla noktaya direkt parsiyel taşımacılık hizmeti veren Sertrans Logistics, uluslararası kara-hava-deniz yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleriyle dünyanın 200’e yakın ülkesine, 1.800’den fazla noktaya hizmet vermektedir.

Ulusal ve uluslararası pek çok üyelikleri bulunan Sertrans Logistics, Avrupa’nın en büyük grupaj network sistemi “SystemAlliance Europe” üyesi olan ilk ve tek Türk şirketi olma özelliğini ise halen korumaktadır. Sektörde ilklere imza atmaya devam eden Sertrans Logistics’in 50 bin metrekare arazi üzerine kurulu Hadımköy tesisleri ve genel merkezi ise Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen “GOLD LEED” sertifikasına sahip Türk lojistik sektöründeki ilk ve tek tesistir. Bu başarısına 2016 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO) belgesini ekledi.